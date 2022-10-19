Осіннє взуття з минулого: 6 моделей, які час викинути з вашого гардеробу (фото)

Щоб не купувати кожен сезон нову пару трендових чобіт, краще звернути увагу на моделі, які є актуальними у всі часи.

У холодні пори року без теплого взуття не обійтися, тому завжди варто стежити за трендами на взуття сезону осінь-зима, щоб завжди бути на стилі. Однак також важливо звертати увагу і на антитренди, щоб знати, від яких чобіт та черевиків варто відмовитись.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою взуття на осінь, від якої варто відмовитися. А також показала актуальні альтернативи застарілим моделям. Знаючи ці тонкощі, ви зможете створити гардероб, який завжди буде у тренді.

Осіннє взуття 2022: застарілі та актуальні моделі

Черевики — зверніть увагу на моделі на шнурівці, без зайвих деталей у вигляді клепок, зайвих ремінців, а також вони повинні бути на товстій підошві.

Челсі – тут важлива товщина підошви. Не варто вибирати дуже тонку, а також важливо стежити за гумкою, щоб вона була, як у класичному варіанті.

Ботильйони — віддавайте перевагу витягнутим носам, моделям без платформи в підносковій частині, і без прикрас. Підбор може бути будь-яким, головне, щоб він був рівномірний по всій товщині.

Чоботи на грубій підошві — модні високі чоботи, тому моделі до середини ікри не вибирайте. Підошва не повинна бути суцільною або за типом застарілої "манки".

Чоботи на плоскому ходу — забудьте про замшу, з обробкою шкіряними кантами. Сучасніше виглядають варіанти на кшталт жокейських чобіт.

Чоботи на підборах — вибирайте моделі з гострим носом і правильними підборами: рівномірним по всій довжині, або таким, що розширюється до низу.

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