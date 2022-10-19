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Осіннє взуття з минулого: 6 моделей, які час викинути з вашого гардеробу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Осіннє взуття з минулого: 6 моделей, які час викинути з вашого гардеробу (фото) Новина оновлена 19 жовтня 2022, 08:18

Щоб не купувати кожен сезон нову пару трендових чобіт, краще звернути увагу на моделі, які є актуальними у всі часи.

У холодні пори року без теплого взуття не обійтися, тому завжди варто стежити за трендами на взуття сезону осінь-зима, щоб завжди бути на стилі. Однак також важливо звертати увагу і на антитренди, щоб знати, від яких чобіт та черевиків варто відмовитись.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою взуття на осінь, від якої варто відмовитися. А також показала актуальні альтернативи застарілим моделям. Знаючи ці тонкощі, ви зможете створити гардероб, який завжди буде у тренді.

Осіннє взуття 2022: застарілі та актуальні моделі

  • Черевики — зверніть увагу на моделі на шнурівці, без зайвих деталей у вигляді клепок, зайвих ремінців, а також вони повинні бути на товстій підошві.
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі
  • Челсі – тут важлива товщина підошви. Не варто вибирати дуже тонку, а також важливо стежити за гумкою, щоб вона була, як у класичному варіанті.
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі
  • Ботильйони — віддавайте перевагу витягнутим носам, моделям без платформи в підносковій частині, і без прикрас. Підбор може бути будь-яким, головне, щоб він був рівномірний по всій товщині.
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі
  • Чоботи на грубій підошві — модні високі чоботи, тому моделі до середини ікри не вибирайте. Підошва не повинна бути суцільною або за типом застарілої "манки".
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі
  • Чоботи на плоскому ходу — забудьте про замшу, з обробкою шкіряними кантами. Сучасніше виглядають варіанти на кшталт жокейських чобіт.
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі
  • Чоботи на підборах — вибирайте моделі з гострим носом і правильними підборами: рівномірним по всій довжині, або таким, що розширюється до низу.
Осіння взуття 2022: застарілі та актуальні моделі

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#Мода #Взуття #Жіноча мода