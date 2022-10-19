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Накинуть пару-трійку років: популярні відтінки тіней, які перетворять вас на стару (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Накинуть пару-трійку років: популярні відтінки тіней, які перетворять вас на стару (фото) Новина оновлена 19 жовтня 2022, 12:31

Макіяж здатний підкреслити всі переваги вашого обличчя, так і зіпсувати весь образ.

Завершальний елемент будь-якого образу – це правильно підібраний макіяж. Кожна модниця знає, напевно, що мейк-ап здатний як підкреслити і збільшити очі, і навіть зробити візуально молодшим, так і створити максимально протилежний ефект. Раніше ми вже писали, з якими досить популярними трендами мейк-апу вже давно необхідно попрощатися, а тепер хочемо розповісти про популярні відтінки тіней, які додають віку.

Антитренди макіяжу: відтінки тіней, які старять

  • Сріблястий глітер — такий відтінок виглядає старомодно, візуально зменшує очі і, щобільше, додає віку. Щоб додати блиску макіяжу, краще вибрати дрібнодисперсні, металеві тіні.
Відтінки тіней, які додають віку
  • Сірий – з таким відтінком варто бути особливо обережними. Холодні, темні відтінки візуально надають віку. Причому будь-який макіяж — незалежно від техніки нанесення, кольору очей і тону шкіри. Щоб уникнути таких проблем, замініть сірий відтінок на варіанти із зеленим або коричневим відливом.
Відтінки тіней, які додають віку
  • Фіолетовий дуже модний відтінок, який може зіпсувати ваш образ. Занадто теплий тон зробить очі зорово втомленими, а занадто холодний – підкреслить дрібні зморшки та невигідно підкреслить колір обличчя. Як альтернатива – сині тіні.
Відтінки тіней, які додають віку
  • Темнокоричневий — це відмінний варіант, щоб підкреслити будь-який колір очей. Однак якщо колір буде занадто темним, то це може погіршити погляд і зробити обличчя візуально старшим.
Відтінки тіней, які додають віку

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найбільш актуальні у 2022 році.

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