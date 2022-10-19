Накинуть пару-трійку років: популярні відтінки тіней, які перетворять вас на стару (фото)

Макіяж здатний підкреслити всі переваги вашого обличчя, так і зіпсувати весь образ.

Завершальний елемент будь-якого образу – це правильно підібраний макіяж. Кожна модниця знає, напевно, що мейк-ап здатний як підкреслити і збільшити очі, і навіть зробити візуально молодшим, так і створити максимально протилежний ефект. Раніше ми вже писали, з якими досить популярними трендами мейк-апу вже давно необхідно попрощатися, а тепер хочемо розповісти про популярні відтінки тіней, які додають віку.

Антитренди макіяжу: відтінки тіней, які старять

Сріблястий глітер — такий відтінок виглядає старомодно, візуально зменшує очі і, щобільше, додає віку. Щоб додати блиску макіяжу, краще вибрати дрібнодисперсні, металеві тіні.

Сірий – з таким відтінком варто бути особливо обережними. Холодні, темні відтінки візуально надають віку. Причому будь-який макіяж — незалежно від техніки нанесення, кольору очей і тону шкіри. Щоб уникнути таких проблем, замініть сірий відтінок на варіанти із зеленим або коричневим відливом.

Фіолетовий дуже модний відтінок, який може зіпсувати ваш образ. Занадто теплий тон зробить очі зорово втомленими, а занадто холодний – підкреслить дрібні зморшки та невигідно підкреслить колір обличчя. Як альтернатива – сині тіні.

Темно — коричневий — це відмінний варіант, щоб підкреслити будь-який колір очей. Однак якщо колір буде занадто темним, то це може погіршити погляд і зробити обличчя візуально старшим.

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