Накинуть пару-трійку років: популярні відтінки тіней, які перетворять вас на стару (фото)
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Макіяж здатний підкреслити всі переваги вашого обличчя, так і зіпсувати весь образ.
Завершальний елемент будь-якого образу – це правильно підібраний макіяж. Кожна модниця знає, напевно, що мейк-ап здатний як підкреслити і збільшити очі, і навіть зробити візуально молодшим, так і створити максимально протилежний ефект. Раніше ми вже писали, з якими досить популярними трендами мейк-апу вже давно необхідно попрощатися, а тепер хочемо розповісти про популярні відтінки тіней, які додають віку.
Антитренди макіяжу: відтінки тіней, які старять
- Сріблястий глітер — такий відтінок виглядає старомодно, візуально зменшує очі і, щобільше, додає віку. Щоб додати блиску макіяжу, краще вибрати дрібнодисперсні, металеві тіні.
- Сірий – з таким відтінком варто бути особливо обережними. Холодні, темні відтінки візуально надають віку. Причому будь-який макіяж — незалежно від техніки нанесення, кольору очей і тону шкіри. Щоб уникнути таких проблем, замініть сірий відтінок на варіанти із зеленим або коричневим відливом.
- Фіолетовий дуже модний відтінок, який може зіпсувати ваш образ. Занадто теплий тон зробить очі зорово втомленими, а занадто холодний – підкреслить дрібні зморшки та невигідно підкреслить колір обличчя. Як альтернатива – сині тіні.
- Темно — коричневий — це відмінний варіант, щоб підкреслити будь-який колір очей. Однак якщо колір буде занадто темним, то це може погіршити погляд і зробити обличчя візуально старшим.
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