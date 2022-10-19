Топ-8 найгарячіших трендів манікюру цієї осені: такий дизайн підкреслить вашу індивідуальність (фото)

Тенденції нейл-арту цього сезону дивують яскравістю та креативністю.

Манікюр – не менш важлива деталь образу, ніж стильна сумка чи трендові аксесуари. Восени-2022 у моді багато відтінків лаків, а від різноманітності дизайнів розбігаються очі. Тож є всі шанси підібрати ідею манікюру, з якою ваші руки виглядатимуть доглянуто та зі смаком.

Найгарячішими ідеями для осіннього манікюру поділилося видання bustle. У моді металік та об’ємний дизайн, наклейки та соковиті відтінки. Варто придивитися як мінімум до восьми осінніх трендів нейл-арту, які напевно вас надихнуть.

Космічний дизайн

Зверніть увагу на півмісяці, зірки і навіть сліпучі літальні тарілки. Використовуйте плоскі дизайни або круті 3D-інтерпретації.

Нотки космосу

Металеві акценти

Дизайни, виконані зі срібла, золота, бронзи та міді – ідеальний спосіб додати ефектний акцент у будь-який образ.

Металік – хіт сезону

Мінімалізм

Шукайте прості дизайни у сміливих контрастних кольорах.

Лаконічно та яскраво

Наклейки

У тренді найрізноманітніші варіанти наклейок.

Наклейки знову в моді

Двосторонній манікюр

Сміливий тренд для яскравих особистостей.

Шикарний нейл-арт

3D-прикраси

Об’ємний дизайн додасть текстури осінньому манікюру. Цей нейл-арт справді розкішний.

Об’ємний манікюр не втрачає популярності

Хромований манікюр

Нігті з ефектом розплавленого металу набирають популярності.

Креативно та зі смаком

У стилі супергероїв та воїнів

Вибирайте закручені хромовані акценти химерних форм поверх дизайну або яскравого кольору основи, щоб досягти трендового ефекту.

Складний та стильний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди сезону у б’юті-індустрії. Адже макіяж здатний як підкреслити всі переваги вашого обличчя, так і зіпсувати весь образ.