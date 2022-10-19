Топ-8 найгарячіших трендів манікюру цієї осені: такий дизайн підкреслить вашу індивідуальність (фото)
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Тенденції нейл-арту цього сезону дивують яскравістю та креативністю.
Манікюр – не менш важлива деталь образу, ніж стильна сумка чи трендові аксесуари. Восени-2022 у моді багато відтінків лаків, а від різноманітності дизайнів розбігаються очі. Тож є всі шанси підібрати ідею манікюру, з якою ваші руки виглядатимуть доглянуто та зі смаком.
Найгарячішими ідеями для осіннього манікюру поділилося видання bustle. У моді металік та об’ємний дизайн, наклейки та соковиті відтінки. Варто придивитися як мінімум до восьми осінніх трендів нейл-арту, які напевно вас надихнуть.
Космічний дизайн
Зверніть увагу на півмісяці, зірки і навіть сліпучі літальні тарілки. Використовуйте плоскі дизайни або круті 3D-інтерпретації.
Металеві акценти
Дизайни, виконані зі срібла, золота, бронзи та міді – ідеальний спосіб додати ефектний акцент у будь-який образ.
Мінімалізм
Шукайте прості дизайни у сміливих контрастних кольорах.
Наклейки
У тренді найрізноманітніші варіанти наклейок.
Двосторонній манікюр
Сміливий тренд для яскравих особистостей.
3D-прикраси
Об’ємний дизайн додасть текстури осінньому манікюру. Цей нейл-арт справді розкішний.
Хромований манікюр
Нігті з ефектом розплавленого металу набирають популярності.
У стилі супергероїв та воїнів
Вибирайте закручені хромовані акценти химерних форм поверх дизайну або яскравого кольору основи, щоб досягти трендового ефекту.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди сезону у б’юті-індустрії. Адже макіяж здатний як підкреслити всі переваги вашого обличчя, так і зіпсувати весь образ.