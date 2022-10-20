Головні убори у 2023 році: топ-8 трендів, які будуть у моді у найближчий сезон (фото)

Експерт назвала головні тренди та з чим їх краще носити, щоб бути стильною

Головні убори вже давно перестали виконувати виключно практичну функцію – сьогодні це насамперед стильний та модний аксесуар. А щоб правильно його підібрати, саме час ретельно вивчити модні тенденції і розібратися в трендах на найближчі сезони.

Багато головних уборів перекочували з весняних колекцій у зимові, наприклад, шапки біні, панами та берети. Стиліст та модний блогер SAMAL SAN назвала вісім головних трендів головних уборів 2022-2023.

Панами

Підходить всім. Актуальні від класичних бавовняних, мінімалістичних до шкіряних, в’язаних та хутряних.

Кепі

У моді оригінальні варіанти: моделі зі шкіри, текстилю чи хутра.

Хутряні головні убори

Актуальні хутряні кепі, панами, кудлаті шапки-вушанки.

Балаклава

Або в’язаний капор-маска. Відмінно підійде для повсякденного носіння.

Витягнута шапка біні

Актуальні, повсякденні, теплі та практичні.

Берети

Актуальні зараз берети яскравих кольорів, із принтами. Відмінно впишуться як у вечірній образ з пальто та сукнею міді, так і у повсякденний з джинсами, водолазкою та кросівками.

Косинки та хустки

Відмінна альтернатива шапці на осінь. Носимо їх у парі з капелюхом, у вигляді бандани або в "бабусиному" стилі.

Федора

Цей капелюх із середніми полями та невисокою тулією носити можна практично з чим завгодно, крім пуховиків, бомберів та вітрівок. А ось пальто, джинси кльош, сукні та блузи в самий раз.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.