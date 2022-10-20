Топ-9 must have на осінь: ці речі зроблять будь-який образ дивовижним (фото)

З цим одягом будь-який лук виглядатиме так, ніби ви щойно зійшли з подіуму

Можна накупити найгарячіших трендів сезону, але все одно не виглядати стильно. Проте є речі, що "роблять" образ, їх називають must have. Це може бути не лише одяг, а й аксесуари, сумки, взуття.

Про те, які речі потрібно обов’язково додати до осіннього гардеробу, розповідає українська стилістка Інна у фешн-блозі в Instagram. Є щонайменше дев’ять позицій, на які варто звернути увагу модницям цього сезону.

Стилістка зібрала список речей, із якими легко складати стильні осінні образи. За її словами, такий одяг, взуття та сумки добре працюватимуть у будь-якому гардеробі. Інна зазначила, що сюди ще можна додати широкі джинси, про трендові фасони "Телеграф" писав раніше.

Варто підкреслити, що фасони потрібно підбирати під свій тип фігури та купувати те, що відгукується та імпонує вашому стилю.

У топі must have осіннього сезону опинилися:

Пальто. Підбирайте під свою фігуру однотонне або принтоване. Вовняний жакет у клітинку – чудовий варіант верхнього шару. Кардиган. Носіть на голе тіло або робіть нашарування. Цікавий топ буде акцентом. Вовняні штани – і тепло, і елегантно. Шкіряні штани довгі, кльош або укорочені. Екошкіра залишається трендом. Спідниця міні – пряма або А-силуету. Акцентне взуття – однією базою не обійтись. Сумка багет – нейтральна чи акцентна.

Без пальта неможливо уявити осінній гардероб

У такому піджаку буде і тепло, і гарно

Кардіган дуже виручить у будь-яку погоду

Зробіть акцент за допомогою топу

Шкіра – у тренді вже не перший сезон

Ефектні чоботи та черевики

Вовна — гарний вибір для холодної погоди

Довжина міні на піку тенденцій

З такою сумкою можна йти хоч на прогулянку, хоч на важливий захід

Раніше "Телеграф" розповідав про головні аксесуари сезону осінь-зима, у тому числі головні убори та ремені. А також ми писали, яке взуття на піку модних тенденцій цього року.