Шкіряні, стьобані та максі довжини: на які моделі пуховиків варто звернути увагу цієї зими (фото)

Взимку 2022\2023 варто відмовитися і від яскраво виражених модних деталей, які можуть уже наступного сезону вийти з трендів.

Пуховик — це елемент зимового верхнього одягу, який завжди актуальний. Єдиний мінус — це те, що щороку змінюється мода, і куртку потрібно міняти на нову, якщо ви, звичайно, не хочете виглядати старомодно.

Стиліст Оксана Денисова у своєму модному блозі в Інстаграм зазначила, що найкраще звертати увагу при виборі пуховика на зиму на моделі актуального крою, які тримаються у топі вже кілька років. Такий вибір допоможе вам продовжити "модний термін придатності" вашого верхнього одягу.

Найстильніші пуховики на зиму 2022/2023

Максі – найстильніші варіанти це прямого та об’ємного крою.

Нижче за коліно — у новому сезоні варто звернути на пуховики зелених відтінків з високим коміром і косою або прямим простроченням. Також стильні варіанти і без прострочки на запах із поясом.

Короткі - у топі оверсайз моделі, зі спущеною лінією плеча, втаєний рукав, прямий силует.

Шкіряні – на піку популярності короткі та моделі середньої довжини.

Стьобані — у тренді моделі середньої довжини та максі, з різними прострочками.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.