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Названо наймодніший жакет осені-2022: з чим і як носити твід (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
З чим носити твідовий піджак восени 2022 року Новина оновлена 21 жовтня 2022, 12:22
З чим носити твідовий піджак восени 2022 року

Укорочені жакети ідеально сидять на дівчатах маленького зросту

Твідові жакети переживають реінкарнацію. Дуже у тренді.

Стиліст Тетяна (underapplestyle) розповідає, що самий писк — носити їх з міні (спідницями та шортами). До них додати чоботи-труби чи мега актуальні ботфорти.

Прекрасне також поєднання з джинсами-трубами та брюками-палаццо — хоч із лоферами на масивній підошві, хоч із нудистами на шпильці. Укорочені жакети особливо підійдуть дюймовочкам.

  • З легінсами та жокейськими чоботями або з джогерами та кедами
твідові жакети для жінок
  • З брюками-палаццо, кроп-топом, босоніжками-нудистами, шпильками, грубими черевиками
твідові жакети для жінок
  • З джинсами. Неформальний та найзручніший варіант
твідові жакети для жінок
  • Зі спідницями та сукнями
твідові жакети для жінок
  • Найбільш трендовий варіант — кроп-жакет з мініспідницею
твідові жакети для дівчат
  • Подовжені жакети теж круто. З мініспідницями чи шортами, лоферами, чоботами-трубами чи ботфортами
твідові жакети для дівчат
твідові жакети для дівчат

Раніше "Телеграф" розповідав, які осінні тренди перетворять образ цієї пори.

Теги:
#Мода #Тренди #Жакети #Піджаки #Мода 2022