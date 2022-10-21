Названо наймодніший жакет осені-2022: з чим і як носити твід (фото)
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Укорочені жакети ідеально сидять на дівчатах маленького зросту
Твідові жакети переживають реінкарнацію. Дуже у тренді.
Стиліст Тетяна (underapplestyle) розповідає, що самий писк — носити їх з міні (спідницями та шортами). До них додати чоботи-труби чи мега актуальні ботфорти.
Прекрасне також поєднання з джинсами-трубами та брюками-палаццо — хоч із лоферами на масивній підошві, хоч із нудистами на шпильці. Укорочені жакети особливо підійдуть дюймовочкам.
- З легінсами та жокейськими чоботями або з джогерами та кедами
- З брюками-палаццо, кроп-топом, босоніжками-нудистами, шпильками, грубими черевиками
- З джинсами. Неформальний та найзручніший варіант
- Зі спідницями та сукнями
- Найбільш трендовий варіант — кроп-жакет з мініспідницею
- Подовжені жакети теж круто. З мініспідницями чи шортами, лоферами, чоботами-трубами чи ботфортами
Раніше "Телеграф" розповідав, які осінні тренди перетворять образ цієї пори.