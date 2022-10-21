Головні тренди сезону: з ними ваш осінній образ буде бездоганним (фото)

Кількість трендів зашкалює, але багато які з них дійсно вписуються в повсякденні луки

Холодний час ще не означає, що потрібно загортатися у теплі безформні речі. Осінь дає можливості грати зі стилями та створювати красиві багатошарові образи. Щоб ваш лук виглядав актуально, не забудьте вписати в ьього якийсь тренд.

Про топ-9 тренди сезону осінь-зима розповідає модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Деякі тенденції нам добре знайомі, а якісь ідеї дизайнерів лише наважуються приміряти стрітстайлери.

Головні тренди осені-2022:

Високі чоботи. Така пара взуття може ідеально поєднуватись як із повсякденними сукнями-сорочками, так і з більш провокаційними шкіряними комплектами. Довжина максі. Чим довше пальто, тим стильніше. Рожевий колір. Улюблений відтінок Барбі продовжує підкорювати модниць у всьому світі. Metallic. Спробуйте адаптувати блиск і metallic не лише у святкові аутфіти, а й у повсякденні образи. Бомбер. Ця куртка – хіт сезону, особливо на піку об’ємні, укорочені моделі чи моделі з нашивками. Total denim. Не забувайте про цікаві деталі, наприклад, це може бути контрастне або об’ємне прострочення, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу. Прозорі матеріали. Тренд на напівпрозорі тканини продовжує набирати популярності. Гранж. Цей стиль одягу характеризується безформністю, андрогінними силуетами, показовою недбалістю. Дизайнери рекомендують поєднувати речі з грубою в’язкою та навмисно подовженими рукавами з металевими спідницями довжини міді. Преппі. Шкільно-університетська естетика чудово підходить до осіннього вбрання. Ви можете додати нотки зухвалості у звичні аутфіти: замінити довжину міді на міні чи додати шкіряні шорти чи спідниці.

Трендовий бомбер

Високі чоботи — маст хев сезону

Рожевий колір на піку тенденцій

Не бійтеся додавати блиск

Ультрамодний образ

Максі — сама трендова довжина

Додайте нотку зухвалості до стилю преппі

Прозорість – останній писк моди

Стиль гранж набув нової хвилі популярності

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