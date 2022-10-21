Головні тренди сезону: з ними ваш осінній образ буде бездоганним (фото)
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Кількість трендів зашкалює, але багато які з них дійсно вписуються в повсякденні луки
Холодний час ще не означає, що потрібно загортатися у теплі безформні речі. Осінь дає можливості грати зі стилями та створювати красиві багатошарові образи. Щоб ваш лук виглядав актуально, не забудьте вписати в ьього якийсь тренд.
Про топ-9 тренди сезону осінь-зима розповідає модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Деякі тенденції нам добре знайомі, а якісь ідеї дизайнерів лише наважуються приміряти стрітстайлери.
Головні тренди осені-2022:
- Високі чоботи. Така пара взуття може ідеально поєднуватись як із повсякденними сукнями-сорочками, так і з більш провокаційними шкіряними комплектами.
- Довжина максі. Чим довше пальто, тим стильніше.
- Рожевий колір. Улюблений відтінок Барбі продовжує підкорювати модниць у всьому світі.
- Metallic. Спробуйте адаптувати блиск і metallic не лише у святкові аутфіти, а й у повсякденні образи.
- Бомбер. Ця куртка – хіт сезону, особливо на піку об’ємні, укорочені моделі чи моделі з нашивками.
- Total denim. Не забувайте про цікаві деталі, наприклад, це може бути контрастне або об’ємне прострочення, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу.
- Прозорі матеріали. Тренд на напівпрозорі тканини продовжує набирати популярності.
- Гранж. Цей стиль одягу характеризується безформністю, андрогінними силуетами, показовою недбалістю. Дизайнери рекомендують поєднувати речі з грубою в’язкою та навмисно подовженими рукавами з металевими спідницями довжини міді.
- Преппі. Шкільно-університетська естетика чудово підходить до осіннього вбрання. Ви можете додати нотки зухвалості у звичні аутфіти: замінити довжину міді на міні чи додати шкіряні шорти чи спідниці.
Раніше "Телеграф" розповідав, як носити найстильніший жакет осені – твідовий. А також ми писали, на які фасони пуховиків варто звернути увагу цієї зими.