Вирізи, ажурне в’язання і без рукавів: на які светри варто звернути увагу у 2023 році (фото)

Трикотажні речі це must have будь-якого гардеробу.

Основа теплого осінньо-зимового гардероба — це не лише стильний верхній одяг, про який ми писали раніше, а й теплі та затишні светри. І до чого їх варто вибирати більш вдумливо, адже носити ми їх буде ще й навесні, доки не прийде тепло.

Стиліст Ольга Кім на своїй сторінці в Інстаграм поділилася добіркою стильних светрів, які будуть актуальні цієї зими, а також найімовірніше дотягнуть і до весни. Якщо ви хочете провести холод у теплі і при цьому бути на стилі, зверніть увагу на наступні моделі трикотажу.

Модний трикотаж на осінь-зиму 2022/2023

Блискавка на светрі — беремо з чоловічого гардероба все більше речей, і цей светр бойфренда тепер уже наш. Вибирайте мінімальний дизайн.

Смуга — тренд йде вже не перший сезон — смуга повинна бути горизонтальна і досить широка.

Жилет – тут можуть бути різні варіанти – і светр без рукавів, і жилет з v-подібним вирізом. Носимо з сорочками, блузами, водолазками, футболками та лонгслівами.

Рукави окремо — нове віяння робити ультра-короткий светр, який носимо в комплекті з в’язаним топом-майкою або сукнею з тієї ж пряжі. Отримуємо екстравагантний образ з горизонтальним вирізом у зоні декольте.

Кардиган, що облягає, — зараз йде дві протилежні тенденції — оверсайз і облягання. І тут краще звернути увагу на обтислий крій кардиганів. Їх можна носити як топи, заправляти у штани та джинси, та носити під піджак.

Кроп-світр — його можна носити, по-перше, з екстра-високою талією. Або надягаючи під светр майку-алкоголічку або боді. Або поверх сукні.

Комір-поло — тренд уже не новий, мені дуже подобаються моделі з тонкого трикотажу — така універсальна річ — зимова альтернатива футболці.

Ажурна в’язка — сама ніжність та жіночність.

Вирізи – для початку квадратний виріз. Його спокійно можна носити з бюстгальтером "балконет", у якого лямки розташовуються широко. Є й більш відкриті моделі – тут уже бюст беремо без лямок. Є моделі, що тримають і об’ємні груди. Ну і пробуйте нестандартні трикутні вирізи та розрізи.

Раніше "Телеграф" розповідав, без якихось речей не можна уявити осінній гардероб. Якщо хочете виглядати стильно за будь-якої погоди, то вам варто мати кілька речей – must have.

А також ми писали, які фасони пальта модні в сезоні осінь-зима. Стилісти пояснили, як вибрати пальто, щоб воно швидко не втратило актуальності.