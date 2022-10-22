З чим ненудно носити джинси: добірка стильних образів, які захочуть приміряти на собі всі (фото)

Топ-8 прикладів того, як можна стилізувати джинси з іншими речами

Знаєте, яка уніформа є у багатьох, навіть якщо робота і життя ніяк не пов’язані з дрес-кодом і ось цим усім? Джинси + трикотаж/футболка. Це можна вважати сучасною уніформою. І в багатьох вона дуже нудна! Але джинси можна поєднувати цікаво, і це не складно.

Стиліст Тетяна Бєлявіна показала приклади-орієнтири стильних поєднань джинсів з іншими елементами гардероба. Візьміть на озброєння кілька ідей з добірки.

Приклад 1

Джинси + прозорий топ із малюнком + косуха/куртка-авіатор/укорочений пуховик + ботильйони + сумка.

Приклад 2

Total denim: дуже широкі джинси + джинсова сорочка + джинсовий тренч + лофери на платформі. Беремо різні відтінки та кольори, щоб образ був цікавішим.

Приклад 3

Джинси + водолазка + тепла сорочка + закрите взуття (балетки/мері-джейн/лофери/низькі черевики) + шоппер сумка. Сорочку можна кольорову, а можна і з принтом!

Приклад 4

Джинси кльош + блузка + трикотажний жилет. Поєднуйте принти, беріть колір, комплект має відрізнятися, від варіанта з простим трикотажем.

Приклад 5

Джинси-труби + лонгслів (однотонний, тільник, в рубчик, з принтом) + ремінь. Чим простіше комплект, тим цікавішими повинні бути аксесуари. Наприклад, такий рюкзак добре римується з тільником і піднімає стильний статус комплекту.

Приклад 6

Прямі укорочені джинси (краще з високою посадкою, щоб подовжити ноги, відзначити талію, полегшити верх, тому що у світшота і худі зазвичай спущене плече) + світшот + сумка-хобо + кросівки.

Приклад 7

Джинси кльош + будь-який трикотажний верх + ботильйони + сумочка цікавої форми та відтінку. Тут успіх залежатиме від якості джинсів та вашої фігури.

Приклад 8

Світлі джинси + футболка з принтом + жакет твідовий + лофери. Римуйте колір не тільки в сумці та взутті, але навіть буде краще, якщо це будуть піджак та лофери, ремінь та лофер.

Раніше "Телеграф" писав, як і з чим носити восени-2022 топовий кльош — універсальні і функціональні джинси.