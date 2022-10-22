Total denim — одна з головних тенденцій-2022: що треба враховувати, щоб створити стильний образ (фото)

Звертаємо увагу на поєднання різних кольорів, текстуру, а також об'єм

Здавалося б, що з джинсами можна носити будь-що. Але чомусь для більшості поєднання різних речей із деніму викликає труднощі.

Однак освоїти цей прийом доведеться, відмічають у блозі про моду "Школа стилю", адже total denim — один із ключових трендів сезону осінь-зима 2022.

Як створити стильний аутфіт, який захочеться розглядати

Поєднання різних відтінків

Спочатку мікс різних відтінків деніму може лякати, проте на практиці все значно простіше. Стилізуйте total denim за допомогою яскравої сумки чи взуття і ваш образ точно не залишиться непоміченим.

Текстура

Акценти зі штучного хутра та куртки з флісовою підкладкою не тільки забезпечать додаткове тепло, а і додають родзинки в аутфіт.

Об'єм

Додайте акцент на нижню або верхню частину тіла. Наприклад, поєднайте спідницю міді зі вкороченим піджаком або міні з курткою оверсайз.

Раніше "Телеграф" писав, як і з чим носити восени-2022 топовий кльош — універсальні і функціональні джинси.