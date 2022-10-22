Total denim — одна з головних тенденцій-2022: що треба враховувати, щоб створити стильний образ (фото)
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Звертаємо увагу на поєднання різних кольорів, текстуру, а також об'єм
Здавалося б, що з джинсами можна носити будь-що. Але чомусь для більшості поєднання різних речей із деніму викликає труднощі.
Однак освоїти цей прийом доведеться, відмічають у блозі про моду "Школа стилю", адже total denim — один із ключових трендів сезону осінь-зима 2022.
Як створити стильний аутфіт, який захочеться розглядати
- Поєднання різних відтінків
Спочатку мікс різних відтінків деніму може лякати, проте на практиці все значно простіше. Стилізуйте total denim за допомогою яскравої сумки чи взуття і ваш образ точно не залишиться непоміченим.
- Текстура
Акценти зі штучного хутра та куртки з флісовою підкладкою не тільки забезпечать додаткове тепло, а і додають родзинки в аутфіт.
- Об'єм
Додайте акцент на нижню або верхню частину тіла. Наприклад, поєднайте спідницю міді зі вкороченим піджаком або міні з курткою оверсайз.
Раніше "Телеграф" писав, як і з чим носити восени-2022 топовий кльош — універсальні і функціональні джинси.