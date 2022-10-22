Теплі сукні в осінні дні: сім прикладів, як виглядати карколомно в золоту пору (фото)

Зараз у моді асиметрія, вирізи та шкіра

Сукня, як і раніше, є одним з головних елементів жіночого гардероба. Навіть у багатьох каталогах одягу пункт із сукнями йде першим.

Сукня зручна тим, що це водночас і верх і низ, зазначає стиліст Оксана Денісова. Тим більше мода в поточному сезоні різноманітніша, ніж у попередні роки. Вибір фасону сукні насамперед залежить від конкретного типу фігури, росту, розміру, способу життя та особистих уподобань. І ніяк не навпаки, коли якщо модно, значить підходить всім. Так не буває. Ми дуже різні, щоб на всіх сідав один фасон. ⠀⠀

Експерт радить підбирати одяг під себе, а не намагатися втиснути себе в обмежені рамки. При виборі аналізуйте не тільки актуальність крою, але й стильову приналежність і поєднання з речами, що вже є, в гардеробі. На стиль сукні впливають: ⠀⠀

Крій

Колір

Принт

Деталі

Стиліст назвала топ-7 актуальних моделей суконь цієї осені.

Трикотаж

Романтика

Сукні-сорочки

Колор блок

Асиметрія, вирізи

Шкіряні

Раніше "Телеграф" писав про головні убори — які моделі актуальні і з чим їх носити.