Теплі сукні в осінні дні: сім прикладів, як виглядати карколомно в золоту пору (фото)
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Зараз у моді асиметрія, вирізи та шкіра
Сукня, як і раніше, є одним з головних елементів жіночого гардероба. Навіть у багатьох каталогах одягу пункт із сукнями йде першим.
Сукня зручна тим, що це водночас і верх і низ, зазначає стиліст Оксана Денісова. Тим більше мода в поточному сезоні різноманітніша, ніж у попередні роки. Вибір фасону сукні насамперед залежить від конкретного типу фігури, росту, розміру, способу життя та особистих уподобань. І ніяк не навпаки, коли якщо модно, значить підходить всім. Так не буває. Ми дуже різні, щоб на всіх сідав один фасон. ⠀⠀
Експерт радить підбирати одяг під себе, а не намагатися втиснути себе в обмежені рамки. При виборі аналізуйте не тільки актуальність крою, але й стильову приналежність і поєднання з речами, що вже є, в гардеробі. На стиль сукні впливають: ⠀⠀
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- Колір
- Принт
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Стиліст назвала топ-7 актуальних моделей суконь цієї осені.
Трикотаж
Романтика
Сукні-сорочки
Колор блок
Асиметрія, вирізи
Шкіряні
Раніше "Телеграф" писав про головні убори — які моделі актуальні і з чим їх носити.