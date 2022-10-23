Як одягатись за віком: сім прикладів стильних образів, якщо вам за 30 (фото)

Як одягатися за віком? А чи треба?

Найчастіше зміни в гардеробі відбуваються зі змінами фігури. Вже якось незручно показувати свої складочки та живіт. А якщо фігура не змінилася? Якщо фігура така, що й молоді можуть позаздрити! То що? Все можна? Чи можна носити те, що носила у двадцять, тепер у сорок-п’ятдесят-шістдесят?

Стиліст Тетяна Бєлявіна відповідає, що можна. Але далеко не все залежить лише від фігури. З віком змінюється обличчя, міміка, пластика. І те, що у двадцять було доречно, іноді в сорок стає смішно. Чи можна носити мініспідниці або шорти? Смішні принти та рожевий колір?

"Все можна носити в будь-якому віці, навіть футболки з мультяшними персонажами у 60 років, якщо ваш характер, ваша харизма відповідають такому задерикуватому малюнку. А не так, що на грудях смішний пупс, а на обличчі втомлена гримаса невдоволення. Саме невідповідність обличчя, вирази, міміки, пластики з одного боку, та одягу з іншого, впадає у вічі. Це дуже помітно з боку", — підкреслює стиліст.

Так що ж підходить жінкам старшого віку і на що їм робити акцент:

Елегантні образи

Пальто завжди піднімає градус елегантності. Зверніть увагу на поєднання кольорів, довжину штанів, аксесуарів.

Спортивні образи

Потрібно довго і швидко пересуватися містом? Плоский хід, штани, яскраві чи нейтральні аксесуари.

Довгий кардиган

Кардигани давно перейшли з бабусиного гардероба у сучасне життя. Довгі, теплі, затишні не лише зігріють у прохолодну погоду, а й створять вертикаль, спрацюють на стрункість.

Шкіряні штани

Відмінний варіант, якщо треба довго гуляти, а надворі вітер і не дуже тепло. І від холоду, протягів захистять і градус сучасності піднімуть.

Широкий шарф

Варто тримати під рукою. За мінливості погоди такий шарф легко може замінити теплий кардиган.

Жакет

Жакет зараз не лише річ із ділового світу. Поєднувати зі спортивними речами цілком можна. Так можна урізноманітнити свої повсякденні варіанти.

Жіночність

Куди ж без жіночності! Сукні, спідниці поєднуємо зі светрами та косухами.

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