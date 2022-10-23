Чим масивніше, тим краще: названі трендові прикраси цього сезону (фото)

Мінімалізм йде на задній план, в моду входять помітні сережки та браслети

Стильний образ залежить від багатьох чинників. Важливо не тільки вибрати трендовий верхній одяг та одягнутися, згідно з останніми тенденціями. Величезну роль відіграють аксесуари, саме прикраси допоможуть завершити ваш лук і залишать про вас враження — хороше чи ні.

Про те, які прикраси в моді цього сезону, розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму фешн-блозі в Instagram. Вона радить звернути увагу на один тренд при виборі сережок, браслетів, намист та ланцюжків.

Стилістка зазначає, що, аналізуючи останні fashion шоу наступного сезону, в прикрасах чітко можна виділити одну тенденцію: чим масивніше і акцентніше, тим краще. У топі найтрендовіших прикрас:

сотуари з перлів (сотуар — подовжене намисто з намистинами, камінням та будь-якими іншими деталями),

сережки до плечей із самоцвітами,

масивні браслети-манжети (модний стилістичний прийом: одягати їх на обидві руки одночасно).

Розкішний сотуар

Акцентні сережки

Стильний аксесуар

Масивні браслети у тренді

Нагадаємо, на піку тенденцій сезону осінь-зима також сережки-кафи, вони освіжать будь-який простий аутфіт, навіть спортивні джогери. У топі ультрамодних аксесуарів опинилися і краватки, хутряні вироби, гольфи та високі рукавички.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикраси носити категорично не можна. На жаль, таких помилок припускається кожна друга жінка. Дізнайтеся антитренди прикрас і завжди виглядатимете стильно.