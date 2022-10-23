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Ідеї манікюру, які підійдуть під будь-який образ: добірка топових дизайнів осені-2022 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Космічний манікюр — тренд сезону
Космічний манікюр — тренд сезону

Манікюр — важлива частина образу

Восени-2022 у моді величезна кількість кольорів, це стосується і трендів манікюру. Ви можете зробити стильне однотонне покриття або вибрати актуальний дизайн. На вершині тенденцій блиск, космічні мотиви, геометрія і не тільки.

Добірку найсимпатичніших осінніх дизайнів нігтів публікує видання bustle. Є щонайменше 11 стильних ідей манікюру цієї осені, до яких варто придивитися. З такими нігтями ви виглядатимете розкішно в будь-якому вбранні.

Відтінки коричневого

Коричневий колір ідеально гармонує з восени, на нігтях він теж виглядає чудово. Спробуйте додати його відтінок у французький манікюр.

Манікюр у коричневих тонах
Стильний пастельний манікюр

Логотипи

Скрізь з’являються розкішні манікюри з логотипом, це свіжа та цікава ідея.

Манікюр з логотипами
Ультратрендовий дизайн

Гарбузові абстракції

Дуже незвичайна ідея, виглядає, немов гарбузово-пряний латте із збитими вершками на нігтях.

Манікюр оранжево-білий
Гарбузові відтінки асоціюються з осіннім затишком

Графічні елементи та наклейки

Трендовий зелений манікюр із клітинним принтом, зображенням полум’я та смайлами.

Манікюр з полум’ям та клітинами
Графічні елементи додадуть родзинку

Павутина

Шикарний декор з павутинням для Хеллоуїна святкування.

Манікюр з павутинням
Для Хеллоуїна саме те

Блиск

Гламурний манікюр, доречний будь-якої пори року.

Манікюр із блиском
Блиск — завжди гарне рішення

Молочний шоколад

Ще одна варіація затишного осіннього манікюру у коричневих тонах.

Манікюр коричневого кольору
Ніжний нейл-арт

Космос

Манікюр з космічними завитками та зірковим блиском – хіт сезону.

Манікюр космічний
Дуже яскраво та стильно

Кривавий

Сміливий та яскравий дизайн-омбре, можна зробити і на Хелловін.

Червоний манікюр омбре
Незвичайна варіація із червоним

Відтінки мокко

Прекрасний нейл-арт у вигляді модних психоделічних сердець та матового покриття кремового й мокко.

Манікюр бежевий із серцями
Ідеальний дизайн для осені

Різнокольоровий

Така палітра кольорів нагадує про барвисте осіннє листя.

Різнокольоровий манікюр
Усі фарби осені на нігтях

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори лаків для нігтів у моді. Також ми писали, які дизайни манікюру вже стали антитрендами.

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#Манікюр #Тренди