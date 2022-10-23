Ідеї манікюру, які підійдуть під будь-який образ: добірка топових дизайнів осені-2022 (фото)
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Манікюр — важлива частина образу
Восени-2022 у моді величезна кількість кольорів, це стосується і трендів манікюру. Ви можете зробити стильне однотонне покриття або вибрати актуальний дизайн. На вершині тенденцій блиск, космічні мотиви, геометрія і не тільки.
Добірку найсимпатичніших осінніх дизайнів нігтів публікує видання bustle. Є щонайменше 11 стильних ідей манікюру цієї осені, до яких варто придивитися. З такими нігтями ви виглядатимете розкішно в будь-якому вбранні.
Відтінки коричневого
Коричневий колір ідеально гармонує з восени, на нігтях він теж виглядає чудово. Спробуйте додати його відтінок у французький манікюр.
Логотипи
Скрізь з’являються розкішні манікюри з логотипом, це свіжа та цікава ідея.
Гарбузові абстракції
Дуже незвичайна ідея, виглядає, немов гарбузово-пряний латте із збитими вершками на нігтях.
Графічні елементи та наклейки
Трендовий зелений манікюр із клітинним принтом, зображенням полум’я та смайлами.
Павутина
Шикарний декор з павутинням для Хеллоуїна святкування.
Блиск
Гламурний манікюр, доречний будь-якої пори року.
Молочний шоколад
Ще одна варіація затишного осіннього манікюру у коричневих тонах.
Космос
Манікюр з космічними завитками та зірковим блиском – хіт сезону.
Кривавий
Сміливий та яскравий дизайн-омбре, можна зробити і на Хелловін.
Відтінки мокко
Прекрасний нейл-арт у вигляді модних психоделічних сердець та матового покриття кремового й мокко.
Різнокольоровий
Така палітра кольорів нагадує про барвисте осіннє листя.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори лаків для нігтів у моді. Також ми писали, які дизайни манікюру вже стали антитрендами.