Ідеї манікюру, які підійдуть під будь-який образ: добірка топових дизайнів осені-2022 (фото)

Манікюр — важлива частина образу

Восени-2022 у моді величезна кількість кольорів, це стосується і трендів манікюру. Ви можете зробити стильне однотонне покриття або вибрати актуальний дизайн. На вершині тенденцій блиск, космічні мотиви, геометрія і не тільки.

Добірку найсимпатичніших осінніх дизайнів нігтів публікує видання bustle. Є щонайменше 11 стильних ідей манікюру цієї осені, до яких варто придивитися. З такими нігтями ви виглядатимете розкішно в будь-якому вбранні.

Відтінки коричневого

Коричневий колір ідеально гармонує з восени, на нігтях він теж виглядає чудово. Спробуйте додати його відтінок у французький манікюр.

Стильний пастельний манікюр

Логотипи

Скрізь з’являються розкішні манікюри з логотипом, це свіжа та цікава ідея.

Ультратрендовий дизайн

Гарбузові абстракції

Дуже незвичайна ідея, виглядає, немов гарбузово-пряний латте із збитими вершками на нігтях.

Гарбузові відтінки асоціюються з осіннім затишком

Графічні елементи та наклейки

Трендовий зелений манікюр із клітинним принтом, зображенням полум’я та смайлами.

Графічні елементи додадуть родзинку

Павутина

Шикарний декор з павутинням для Хеллоуїна святкування.

Для Хеллоуїна саме те

Блиск

Гламурний манікюр, доречний будь-якої пори року.

Блиск — завжди гарне рішення

Молочний шоколад

Ще одна варіація затишного осіннього манікюру у коричневих тонах.

Ніжний нейл-арт

Космос

Манікюр з космічними завитками та зірковим блиском – хіт сезону.

Дуже яскраво та стильно

Кривавий

Сміливий та яскравий дизайн-омбре, можна зробити і на Хелловін.

Незвичайна варіація із червоним

Відтінки мокко

Прекрасний нейл-арт у вигляді модних психоделічних сердець та матового покриття кремового й мокко.

Ідеальний дизайн для осені

Різнокольоровий

Така палітра кольорів нагадує про барвисте осіннє листя.

Усі фарби осені на нігтях

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори лаків для нігтів у моді. Також ми писали, які дизайни манікюру вже стали антитрендами.