Як тепло одягнутись і не зіпсувати образ: поради стиліста (фото)

Є кілька варіантів стильних та практичних багатошарових луків на осінь і зиму

Стилісти в унісон твердять про те, що холодна пора року – ідеальний час для створення багатошарових образів. Це не тільки стильно, а й практично, адже у кількох шарах одягу вам буде значно тепліше. А якщо раптом погода різко зміниться, можна зняти верхній одяг і зберегти комфорт.

Про те, що таке багатошаровість і як правильно користуватися цим стилістичним прийомом у сезоні осінь-зима, розповіла українська стилістка Марія Демчишина у своєму модному блозі в Instagram. Комбінуйте різні фактури та довжини, щоб речі гармонійно доповнювали одна одну. Так ви виглядатимете стильно і не замерзнете.

За словами стилістки, з приходом холодів доводиться все більше утеплюватись і крутим методом для утеплення (і не тільки) є багатошаровість. Варіантів для комбінування речей – безліч. Ось кілька найстильніших багатошарових поєднань, актуальних цього сезону:

Топ або футболку поєднуйте з розстебнутою сорочкою на випуск та верхнім одягом (це може бути пальто, куртка, жакет).

Ідеальний мікс – кардиган та блейзер. Але важливо, щоби кардиган не був об’ємним.

Сукня відмінно утеплюється светром, а в прохолоднішу погоду доповніть лук верхнім одягом.

Лаконічно та стильно виглядають разом жилет і блейзер. На більш прохолодну погоду можна одягнути під жилетку футболку, сорочку чи водолазку.

Сорочка чи футболка гармонійно поєднуються з джемпером чи жилетом. І не забудьте про верхній шар — тепліший, наприклад, пальто.

З піджаком стильно виглядає і худі або светр. Таке поєднання вже стає базовим.

Топовий мікс сезону складається з водолазки, сорочки та жилетки/кардигана/піджака/верхнього одягу.

Додасть образу родзинки светр, пов’язаний зверху верхнього одягу.

Сміливе поєднання – це комбінація різних моделей верхнього одягу, наприклад, шкірянки та тренчу.

Сорочка — дуже функціональна річ

Светр — акцент образу

Сукню теж можна вписати в багатошарове вбрання

Дуже стильне поєднання

Кардиган може і не бути верхнім шаром

Жилет – тренд сезону

Сорочку можна не ховати під джемпер

Трендовий варіант аутфіту

Несподівано, але красиво та тепло

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