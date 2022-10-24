Стильно утеплюємося: ці речі ідеально впишуться як в осінній, так і в зимовий гардероб (фото)
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Продумайте капсульний гардероб і не буде проблем із вибором луків
Якщо не хочете витрачатися на речі двічі, то постарайтеся додати до гардеробу одяг, який підійде як для осінніх, так і для зимових образів. Наприклад, для міжсезоння добре пасують різні светри. Стилісти рекомендують створювати капсульний гардероб — багатофункціональний і практичний, але при цьому дозволяє вигадувати стильні луки.
Про те, який одяг, взуття та аксесуари варто включити до свого осінньо-зимового гардеробу, розповідає модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Є щонайменше дев’ять позицій, на які є сенс звернути увагу цього сезону. Вони зігріють вас за холодної погоди і будуть відмінно комбінуватися.
За словами стилістів, основна перевага капсули – вона вирішує проблему "нічого вдягнути". Завдяки максимальній комбінаториці речей із мінімальної кількості одиниць можна створити різноманітні образи на кожен день.
Які речі ідеально впишуться до гардеробу сезону осінь-зима:
- Пальто-халат чи пальто прямого крою.
- Дублянка або стьобана куртка.
- Джинси прямого крою.
- Светр в смужку.
- Спідниця максі.
- Яскравий светр.
- Лофери.
- Кросівки чи кеди.
- Містка сумка.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні можна сміливо носити цієї осені, на піку трендів одразу кілька фасонів. А також ми писали, як вибрати теплий, практичний та стильний пуховик на зиму.