Стильно утеплюємося: ці речі ідеально впишуться як в осінній, так і в зимовий гардероб (фото)

Продумайте капсульний гардероб і не буде проблем із вибором луків

Якщо не хочете витрачатися на речі двічі, то постарайтеся додати до гардеробу одяг, який підійде як для осінніх, так і для зимових образів. Наприклад, для міжсезоння добре пасують різні светри. Стилісти рекомендують створювати капсульний гардероб — багатофункціональний і практичний, але при цьому дозволяє вигадувати стильні луки.

Про те, який одяг, взуття та аксесуари варто включити до свого осінньо-зимового гардеробу, розповідає модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Є щонайменше дев’ять позицій, на які є сенс звернути увагу цього сезону. Вони зігріють вас за холодної погоди і будуть відмінно комбінуватися.

За словами стилістів, основна перевага капсули – вона вирішує проблему "нічого вдягнути". Завдяки максимальній комбінаториці речей із мінімальної кількості одиниць можна створити різноманітні образи на кожен день.

Які речі ідеально впишуться до гардеробу сезону осінь-зима:

Пальто-халат чи пальто прямого крою.

Дублянка або стьобана куртка.

Джинси прямого крою.

Светр в смужку.

Спідниця максі.

Яскравий светр.

Лофери.

Кросівки чи кеди.

Містка сумка.

Пальто – базова річ для осені

Смужка — завжди модний принт

Максі – трендова довжина сезону

У таку сумку поміститься все, що потрібно

Вдалий кежуал-образ

Дублянки на піку трендів

Без лоферів восени не обійтися

У такому образі можна хоч на роботу, хоч на прогулянку

Затишне осіннє вбрання

Яскравий джемпер стане акцентом образу

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні можна сміливо носити цієї осені, на піку трендів одразу кілька фасонів. А також ми писали, як вибрати теплий, практичний та стильний пуховик на зиму.