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Стильно утеплюємося: ці речі ідеально впишуться як в осінній, так і в зимовий гардероб (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильно виглядати можна і в холодну пору року
Стильно виглядати можна і в холодну пору року

Продумайте капсульний гардероб і не буде проблем із вибором луків

Якщо не хочете витрачатися на речі двічі, то постарайтеся додати до гардеробу одяг, який підійде як для осінніх, так і для зимових образів. Наприклад, для міжсезоння добре пасують різні светри. Стилісти рекомендують створювати капсульний гардероб — багатофункціональний і практичний, але при цьому дозволяє вигадувати стильні луки.

Про те, який одяг, взуття та аксесуари варто включити до свого осінньо-зимового гардеробу, розповідає модний блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Є щонайменше дев’ять позицій, на які є сенс звернути увагу цього сезону. Вони зігріють вас за холодної погоди і будуть відмінно комбінуватися.

За словами стилістів, основна перевага капсули – вона вирішує проблему "нічого вдягнути". Завдяки максимальній комбінаториці речей із мінімальної кількості одиниць можна створити різноманітні образи на кожен день.

Які речі ідеально впишуться до гардеробу сезону осінь-зима:

  • Пальто-халат чи пальто прямого крою.
  • Дублянка або стьобана куртка.
  • Джинси прямого крою.
  • Светр в смужку.
  • Спідниця максі.
  • Яскравий светр.
  • Лофери.
  • Кросівки чи кеди.
  • Містка сумка.
Стильний образ з пальто
Пальто – базова річ для осені
Стильний образ зі светром у смужку
Смужка — завжди модний принт
Стильний образ зі спідницею максі
Максі – трендова довжина сезону
Стильний образ із місткою сумкою
У таку сумку поміститься все, що потрібно
Стильний образ з пальто та кедами
Вдалий кежуал-образ
Стильний образ з дублянкою
Дублянки на піку трендів
Стильний образ із лоферами
Без лоферів восени не обійтися
Стильний образ з пальто та лоферами
У такому образі можна хоч на роботу, хоч на прогулянку
Стильний образ з кросівками та пальто
Затишне осіннє вбрання
Стильний образ з помаранчевим светром
Яскравий джемпер стане акцентом образу

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні можна сміливо носити цієї осені, на піку трендів одразу кілька фасонів. А також ми писали, як вибрати теплий, практичний та стильний пуховик на зиму.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди