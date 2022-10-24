Колготки потрібно мати у запасі: які у тренді у сезонах 2022-23 (фото)

Особливо слід звернути увагу на білі та червоні моделі

Про жіночі колготки ми писали вже неодноразово. Але! По-перше, завжди добре повторити теорію перед початком нового сезону. По-друге, навіть найпростіші та базові речі у гардеробі слід трохи адаптувати під поточні тренди. Колготки — чудовий приклад.

Стиліст Майя Кривобокова зазначає, що колготки — це одна з тих деталей у гардеробі, яка має бути у кожної жінки надміру. Знайома ситуація: ви в останню хвилину вибрали собі відмінний образ на вихід, як раптом розумієте, що потрібних колготок під нього не вистачає!

Експерт розповіла, які моделі колготок актуальні зараз і будуть у трендах цієї зими.

Чорні колготки до 20 den

Константа базового жіночого гардероба колишня: колготки чорного кольору, прозорі, 8-20 den, не більше. Це найуніверсальніша модель, вільна від будь-яких стереотипів про дрес-код.

Чорні колготки більше 20 den

Ще одна базова модель — це чорні щільні колготки, понад 20 den.

Колготки з малюнком

Fashion-колготки. Перший варіант, актуальний саме цього сезону — чорні моделі з малюнком. Найкраще, якщо це буде мереживо чи велика сітка.

Кольорові колготки

Другий трендовий варіант – це кольорові колготки. Абсолютні фаворити у дизайнерів та стилістів – білий та червоний. Білий це дуже вимогливий колір і візуально не завжди компліментарний ногам.

Червоні колготки

Це трохи менш примхлива модель. Прозорість і щільність колготок може бути абсолютно будь-яка. Особливо красиво виглядають в однотонних червоних образах.

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.