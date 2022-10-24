Вісім видів сорочок на кожен день: як урізноманітнити осінній образ стильною річчю (фото)

Чомусь завжди забувають про джинсові сорочки

Які асоціації у вас спливають у голові, коли говорять слово "сорочка"? Ймовірно, це біла бавовняна оверсайз модель у поєднанні з акцентними аксесуарами. Однак слід трохи відійти від звичної моделі та розглянути інші варіанти сорочок за кольорами та фасонами, але в рамках актуальних моделей.

Стиліст Милаліка Соловйова зазначає, що якщо звідусіль будуть твердити, що існує лише одна актуальна модель, то ви ніколи і не дізнаєтесь про все різноманіття варіантів і буде складно знайти свій стиль.

1. Замшеві сорочки

Дуже доречно виглядають у холодну пору року. Можуть бути як самостійним елементом образу, так і другим шаром.

2. Клітчасті сорочки

Клітина – один із базових принтів.

3. Атласні сорочки

Ідеально підійдуть для жіночних, естетичних образів.

4. Сорочки з рукавами-буфами

Якщо хочеться додати цікаву деталь до образу, можна вибрати сорочку з незвичайними рукавами.

5. Джинсові сорочки

Ніколи не виходили із моди.

6. Кольорові сорочки

Цього року всі круто адаптували рожеві сорочки. Можна не обмежуватись базовими кольорами.

7. Анімалістичний принт

Леопард, зебра, тигр і всі принти, що здалеку нагадують тварин, дуже актуальні. А на сорочках виглядають особливо актуально.

8. Колор блок

Такі речі, ніби пошиті з різних клаптів, на піку популярності.

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.