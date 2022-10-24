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Вісім видів сорочок на кожен день: як урізноманітнити осінній образ стильною річчю (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які сорочки для жінок в моді у 2022 році
Які сорочки для жінок в моді у 2022 році

Чомусь завжди забувають про джинсові сорочки

Які асоціації у вас спливають у голові, коли говорять слово "сорочка"? Ймовірно, це біла бавовняна оверсайз модель у поєднанні з акцентними аксесуарами. Однак слід трохи відійти від звичної моделі та розглянути інші варіанти сорочок за кольорами та фасонами, але в рамках актуальних моделей.

Стиліст Милаліка Соловйова зазначає, що якщо звідусіль будуть твердити, що існує лише одна актуальна модель, то ви ніколи і не дізнаєтесь про все різноманіття варіантів і буде складно знайти свій стиль.

1. Замшеві сорочки

Дуже доречно виглядають у холодну пору року. Можуть бути як самостійним елементом образу, так і другим шаром.

Замшеві сорочки

2. Клітчасті сорочки

Клітина – один із базових принтів.

Клітчасті сорочки

3. Атласні сорочки

Ідеально підійдуть для жіночних, естетичних образів.

Атласні сорочки

4. Сорочки з рукавами-буфами

Якщо хочеться додати цікаву деталь до образу, можна вибрати сорочку з незвичайними рукавами.

Сорочки з рукавами-буфами

5. Джинсові сорочки

Ніколи не виходили із моди.

Джинсові сорочки

6. Кольорові сорочки

Цього року всі круто адаптували рожеві сорочки. Можна не обмежуватись базовими кольорами.

Кольорові сорочки

7. Анімалістичний принт

Леопард, зебра, тигр і всі принти, що здалеку нагадують тварин, дуже актуальні. А на сорочках виглядають особливо актуально.

сорочки Анімалістичний принт

8. Колор блок

Такі речі, ніби пошиті з різних клаптів, на піку популярності.

сорочки Колор блок

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.

Теги:
#Мода #Сорочки #Тренди #Мода 2022