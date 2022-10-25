Модні тренди, на які потрібно обов'язково орієнтуватися цієї осені: топ-9 (фото)

Про тренди сезону говорити не перестаємо

Якщо вам знову здається, що настають холоди, а одягти нема нічого, то ви глибоко помиляєтесь.Такого розмаїття модних трендів, як зараз, уже давно не надавали модних тенденцій.

Блог про моду pumpyourstyle.studio в Інстаграмі розповідає про найголовніші тренди осіннього сезону у 2022 році. При закупці нових речей до свого гардероба варто орієнтуватись на цей список.

Високі чоботи

Цієї осені у світлі софітів опинилися чоботи вище від колін. Попри свою певну надмірність, така пара взуття може ідеально поєднуватися як і з повсякденними сукнями-сорочками, так і з провокаційнішими шкіряними комплектами.

Довжина максі

В той час як спідниці стають все коротшими, пальта стають все довшими.

Рожевий

Показ Valentino та зйомки фільму про Барбі зробили рожевий одним із найефектніших трендів сезону. І хоча такий колір може здатися не дуже підходящим для осені, у тотал-луках він виглядає дуже ефектно.

Metallic

Дизайнери рекомендують адаптовувати блиск та metallic не лише у святкові аутфіти, але і у свої повсякденні образи.

Бомбер

Радимо звернути увагу на об’ємні, вкорочені моделі або моделі з нашивками.

Total denim

При створенні total denim look радимо доповнювати образ цікавими деталями (контрастна чи об’ємна прострочка, нашивки, металеві декоративні елементи, необроблені краї виробу).

Прозорі матеріали

Напівпрозорі сукні яскраво заявили про себе минулого весняно-літнього сезону. Цієї осені сміливе вбрання й надалі буде серед головних тенденцій.

Гранж

Безформність, андрогінні силуети, показова недбалість — основні характеристики гранжу. Цього сезону дизайнери рекомендують поєднувати речі з грубим в’язанням і навмисно подовженими рукавами із metallic спідницями довжини міді.

Препі

Цієї осені радимо додати нотки зухвалості у звичні препі аутфіти: замінити довжину міді на міні або ж додати шкіряні шорти чи спідниці.

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