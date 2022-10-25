Чим доповнити образ, щоб яскраво виділитись восени: топ-7 стильних аксесуарів для жінок (фото)

Підняти градус стилю можна за допомогою трендових доповнень до луків

Аксесуари роблять образ, але можуть також і спотворювати його. Варто звернути увагу на аксесуари тому, що складаючи лук ви можете обрати суто базові речі, а додати лиш один трендовий аксесуар — і відразу плюс сто балів у вашу стильну карму!

Про це пише стиліст Ната Москаленко в Інстаграмі. Модний блогер рекомендує ознайомитись зі списком аксесуарів, які цієї осені пропонують дизайнери.

Шкарпетки і гольфи

Це вже наше улюблене кілька сезонів поспіль.

Краватка

Розслаблені варіанти поверх футболки дуже заходять.

Кілька ременів одночасно

Дуже цікавий і простий прийом, спробуйте обов‘язково.

Хутряні аксесуари і з тваринним принтом

Сумки, взуття, головні убори точно додадуть родзинок в образ.

Високі рукавички

Цей аксесуар точно зробить леді зі своєї власниці.

Балетки Мері Джейн

Набагато цікавіші, ніж звичайні і підійдуть навіть під коктейльні образи.

Сережки-кафи

Освіжать будь-який простий аутфіт, навіть спортивні джогери.

Раніше стиліст назвала трендові прикраси осіннього сезону-2022. Вона радить звернути увагу на один тренд при виборі сережок, браслетів, намист та ланцюжків.