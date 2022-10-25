Чим доповнити образ, щоб яскраво виділитись восени: топ-7 стильних аксесуарів для жінок (фото)
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Підняти градус стилю можна за допомогою трендових доповнень до луків
Аксесуари роблять образ, але можуть також і спотворювати його. Варто звернути увагу на аксесуари тому, що складаючи лук ви можете обрати суто базові речі, а додати лиш один трендовий аксесуар — і відразу плюс сто балів у вашу стильну карму!
Про це пише стиліст Ната Москаленко в Інстаграмі. Модний блогер рекомендує ознайомитись зі списком аксесуарів, які цієї осені пропонують дизайнери.
Шкарпетки і гольфи
Це вже наше улюблене кілька сезонів поспіль.
Краватка
Розслаблені варіанти поверх футболки дуже заходять.
Кілька ременів одночасно
Дуже цікавий і простий прийом, спробуйте обов‘язково.
Хутряні аксесуари і з тваринним принтом
Сумки, взуття, головні убори точно додадуть родзинок в образ.
Високі рукавички
Цей аксесуар точно зробить леді зі своєї власниці.
Балетки Мері Джейн
Набагато цікавіші, ніж звичайні і підійдуть навіть під коктейльні образи.
Сережки-кафи
Освіжать будь-який простий аутфіт, навіть спортивні джогери.
Раніше стиліст назвала трендові прикраси осіннього сезону-2022. Вона радить звернути увагу на один тренд при виборі сережок, браслетів, намист та ланцюжків.