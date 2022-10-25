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Чим доповнити образ, щоб яскраво виділитись восени: топ-7 стильних аксесуарів для жінок (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Стильні аксесуари восени 2022 року - список від стиліста Новина оновлена 25 жовтня 2022, 11:22
Стильні аксесуари восени 2022 року - список від стиліста

Підняти градус стилю можна за допомогою трендових доповнень до луків

Аксесуари роблять образ, але можуть також і спотворювати його. Варто звернути увагу на аксесуари тому, що складаючи лук ви можете обрати суто базові речі, а додати лиш один трендовий аксесуар — і відразу плюс сто балів у вашу стильну карму!

Про це пише стиліст Ната Москаленко в Інстаграмі. Модний блогер рекомендує ознайомитись зі списком аксесуарів, які цієї осені пропонують дизайнери.

Шкарпетки і гольфи

Це вже наше улюблене кілька сезонів поспіль.

Шкарпетки і гольфи

Краватка

Розслаблені варіанти поверх футболки дуже заходять.

Краватка

Кілька ременів одночасно

Дуже цікавий і простий прийом, спробуйте обов‘язково.

Кілька ременів одночасно

Хутряні аксесуари і з тваринним принтом

Сумки, взуття, головні убори точно додадуть родзинок в образ.

Хутряні аксесуари
Хутряні аксесуари і з тваринним принтом

Високі рукавички

Цей аксесуар точно зробить леді зі своєї власниці.

Високі рукавички

Балетки Мері Джейн

Набагато цікавіші, ніж звичайні і підійдуть навіть під коктейльні образи.

Балетки Мері Джейн

Сережки-кафи

Освіжать будь-який простий аутфіт, навіть спортивні джогери.

Сережки-кафи

Раніше стиліст назвала трендові прикраси осіннього сезону-2022. Вона радить звернути увагу на один тренд при виборі сережок, браслетів, намист та ланцюжків.

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#Мода #Аксесуари #Мода 2022