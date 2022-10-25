Маст-хев на холодні пори року: актуальні спідниці, які мають бути в осінньому гардеробі (фото)

Обов’язково зверніть увагу на ці моделі та фасони.

Осінь — це час не тільки трендових і бажано теплих штанів, про модні фасони яких ми вже писали раніше, але і для різних спідниць і суконь. Дівчата повинні залишатися дівчинками за будь-якої погоди, тим більше якщо утеплених варіантів спідниць цілком достатньо.

Стиліст Людмила Ніжина розповіла у своєму модному блозі в Інстаграм, на які фасони та моделі варто звернути свою увагу, складаючи свій осінній гардероб. Щобільше, ці спідниці також підійдуть і для зими, тому їх можна назвати маст-хевом на холоди.

Трендові спідниці на осінь 2022:

Спідниця пліссе — жіночна спідниця А-силуету практично не змінюється з роками, лише трохи підлаштовується під сучасний ритм. Сьогодні в моді довжина міді та максі, асиметрія.

Спідниця-олівець — ефектна, але дуже примхлива в посадці модель, яка "любить" візуально обтяжувати масивні стегна. Тому в такому випадку можна пограти з кольором: при об’ємних стегнах вибирайте тканини темного кольору, якщо ж обсягу навпаки не вистачає, віддайте перевагу спідниці світлого відтінку. І не підкреслюйте перехід від талії до стегон.

Шкіряна спідниця — найбільш трендові образи можна створити зі спідницями довжини міді і обов’язково з дещо "розкльошеним" силуетом — облягаючі форми не такі актуальні сьогодні.

Спідниця з атласу або сатину — тканина такої спідниці А-силуету, що струмує, передбачає досить вільну посадку по фігурі. Добре, якщо вона буде довжини міді! З фактурою можна пограти – зараз актуальні як глянцеві, так і матові та напівматові матеріали.

Асиметрична спідниця однозначно додасть виразність і неординарність вашому образу! Поєднуйте спідницю з не дуже довгими верхами. Слідкуйте, щоб верхній одяг був довшим за асиметричну спідницю.

Джинсова спідниця — така фактура матиме чудовий вигляд в спідницях А-силуету і в спідницях-олівцях — і тепло, і стильно. Носимо довжину милі та максі.

Акцентна спідниця — це будь-яка помітна спідниця з незвичайним принтом — наприклад, хижим, паєтками, незвичайної форми або оздоблення, неймовірного яскравого кольору і т.д.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.