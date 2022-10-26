Хутро, груба підошва та класичні челсі: найтрендовіше взуття на зиму 2022/2023 (фото)

Обов’язково зверніть увагу на одну з цих пар взуття, вибираючи чоботи на цю зиму.

Основа теплого зимового гардероба — це не тільки стильний верхній одяг, про який ми писали раніше, але і теплі та бажано зручні черевики або чоботи. Так що якщо ви досі не придбали пару теплих чобіт на зиму, настав час поквапитися, адже морози і холоди не за горами.

Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку найактуальнішого взуття на зимовий період 2022/2023. Як зазначає модний експерт, цього сезону дизайнери справді дивують. У трендах виявилося гумове взуття, неонові забарвлення та рослинний принт, і навіть моделі, повністю виконані з хутра.

Однак свою добірку вона зробила більше з класичного взуття, яке впишеться у повсякденний гардероб та вечірні аутфіти.

Найстильніше взуття на зиму 2022/2023

Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.

Також різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі складаннями (вони ж "гармошка"), ботфорти.

Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком.

Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають дійсно по-зимовому та затишно.

Ну і звичайно нікуди не поділися класичні челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.

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