Хутро, груба підошва та класичні челсі: найтрендовіше взуття на зиму 2022/2023 (фото)
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Обов’язково зверніть увагу на одну з цих пар взуття, вибираючи чоботи на цю зиму.
Основа теплого зимового гардероба — це не тільки стильний верхній одяг, про який ми писали раніше, але і теплі та бажано зручні черевики або чоботи. Так що якщо ви досі не придбали пару теплих чобіт на зиму, настав час поквапитися, адже морози і холоди не за горами.
Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала добірку найактуальнішого взуття на зимовий період 2022/2023. Як зазначає модний експерт, цього сезону дизайнери справді дивують. У трендах виявилося гумове взуття, неонові забарвлення та рослинний принт, і навіть моделі, повністю виконані з хутра.
Однак свою добірку вона зробила більше з класичного взуття, яке впишеться у повсякденний гардероб та вечірні аутфіти.
Найстильніше взуття на зиму 2022/2023
- Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.
- Також різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі складаннями (вони ж "гармошка"), ботфорти.
- Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком.
- Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають дійсно по-зимовому та затишно.
- Ну і звичайно нікуди не поділися класичні челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.
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