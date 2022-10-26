Павутина, криваві патьоки та гарбузи: ідеї для манікюру на Хелловін-2022, які легко повторити (фото)

До святкової вечірки можна продумати не лише яскравий костюм, а й незвичайно нафарбувати нігті

Незабаром у світі святкуватимуть Хелловін, який щорічно відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто проводить цього дня вечірки, у тому числі костюмовані. Як і в будь-якому образі, дуже важливими є деталі, особливо те, як виглядають ваші руки.

Для "найстрашнішого свята" варто продумати не тільки відповідне вбрання, а й звернути увагу на манікюр. Добірку стильних ідей нейл-арту на Хелловін розмістило видання bustle. Нігті можна покрити яскравими відтінками лаків та креативно підійти до дизайну.

Незалежно від того, чи святкуєте ви цю жахливу ніч року або віддаєте перевагу затишному вечору за переглядом фільмів жахів, ви можете вибрати цікавий дизайн нігтів на Хелловін. Це підніме настрій і вам, і вашим друзям.

Навіть якщо у вас короткі нігті, є величезний вибір нейл-декорів. Вампірська естетика, похмурі готичні символи та стиль відьми – те, що вам потрібно. У топі найпопулярніших дизайнів манікюру на Хелловін-2022 павутиння і павуки, червоний колір лаку з реалістичними кривавими патьоками, а також милі гарбузи та забавні привиди.

Досить милий дизайн

Нігті виглядають ефектно

Кривавий манікюр

Витончений дизайн

Гарбуз – символ осені

Сміливий ней-арт

Дизайн для коротких нігтів

Лаконічний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди манікюру на осінь-2022. На піку тенденцій блиск, космічні мотиви, геометрія, коричневі відтінки і не тільки.