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Павутина, криваві патьоки та гарбузи: ідеї для манікюру на Хелловін-2022, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Хелловінський манікюр Новина оновлена 26 жовтня 2022, 15:22
Хелловінський манікюр. Фото instagram

До святкової вечірки можна продумати не лише яскравий костюм, а й незвичайно нафарбувати нігті

Незабаром у світі святкуватимуть Хелловін, який щорічно відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Багато хто проводить цього дня вечірки, у тому числі костюмовані. Як і в будь-якому образі, дуже важливими є деталі, особливо те, як виглядають ваші руки.

Для "найстрашнішого свята" варто продумати не тільки відповідне вбрання, а й звернути увагу на манікюр. Добірку стильних ідей нейл-арту на Хелловін розмістило видання bustle. Нігті можна покрити яскравими відтінками лаків та креативно підійти до дизайну.

Незалежно від того, чи святкуєте ви цю жахливу ніч року або віддаєте перевагу затишному вечору за переглядом фільмів жахів, ви можете вибрати цікавий дизайн нігтів на Хелловін. Це підніме настрій і вам, і вашим друзям.

Навіть якщо у вас короткі нігті, є величезний вибір нейл-декорів. Вампірська естетика, похмурі готичні символи та стиль відьми – те, що вам потрібно. У топі найпопулярніших дизайнів манікюру на Хелловін-2022 павутиння і павуки, червоний колір лаку з реалістичними кривавими патьоками, а також милі гарбузи та забавні привиди.

Ідея манікюру на Хелловін з привидами
Досить милий дизайн
Ідея манікюру на Хелловін з червоним кольором
Нігті виглядають ефектно
Ідея манікюру на Хелловін у червоному кольорі
Кривавий манікюр
Ідея манікюру на Хелловін з павутинням
Витончений дизайн
Ідея манікюру на Хелловін з гарбузами
Гарбуз – символ осені
Ідея манікюру на Хелловін з кров’ю
Сміливий ней-арт
Ідея манікюру на Хелловін для коротких нігтів
Дизайн для коротких нігтів
Ідея манікюру на Хелловін з павуками
Лаконічний дизайн

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди манікюру на осінь-2022. На піку тенденцій блиск, космічні мотиви, геометрія, коричневі відтінки і не тільки.

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#Манікюр #Хеллоуїн