Урізноманітніть осінній гардероб трикотажем: топ-7 варіантів для повсякденних образів (фото)

Актуальні варіанти з трикотажем на осінню пору

Знаєте, чому вам нема чого надіти? Тому що в дзеркалі ви часто бачите схожу картинку. Нам завжди хочеться новизни, а якщо картинка особливо не змінюється, то і здається, що одягти нічого, тому що все одне й теж. Тому така важлива різноманітність у гардеробі!

Якщо у вас повна шафа одноманітних речей, то треба з цим щось робити. Купувати нове, але схоже це не варіант. Що може стати на заваді? Замиленість погляду. Ви просто не бачите інші речі в магазині, окрім звичних.

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, як урізноманітнити свій гардероб за допомогою трикотажу. Варіантів трикотажних виробів є кілька:

нейтральні за кольором та кроєм

з фактурною в’язкою

з різними вирізами

з принтом і без

з різним оформленням горловини

різні по крою — кардиган, пуловер, светр, джемпер

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.