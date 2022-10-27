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Урізноманітніть осінній гардероб трикотажем: топ-7 варіантів для повсякденних образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який трикотажний виріб підходить для образів на кожен день - список Новина оновлена 27 жовтня 2022, 08:16
Який трикотажний виріб підходить для образів на кожен день - список. Фото glamours.name

Актуальні варіанти з трикотажем на осінню пору

Знаєте, чому вам нема чого надіти? Тому що в дзеркалі ви часто бачите схожу картинку. Нам завжди хочеться новизни, а якщо картинка особливо не змінюється, то і здається, що одягти нічого, тому що все одне й теж. Тому така важлива різноманітність у гардеробі!

Якщо у вас повна шафа одноманітних речей, то треба з цим щось робити. Купувати нове, але схоже це не варіант. Що може стати на заваді? Замиленість погляду. Ви просто не бачите інші речі в магазині, окрім звичних.

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, як урізноманітнити свій гардероб за допомогою трикотажу. Варіантів трикотажних виробів є кілька:

  • нейтральні за кольором та кроєм
трикотаж нейтральний колір
  • з фактурною в’язкою
трикотаж з фактурною в’язкою
  • з різними вирізами
трикотаж виріз V-подібний
  • з принтом і без
трикотаж з принтом
трикотаж зі смужкою
  • з різним оформленням горловини
Трикотаж з блискавкою
  • різні по крою — кардиган, пуловер, светр, джемпер
кардиган, пуловер, светр, джемпер

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.

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#Мода #Мода 2022