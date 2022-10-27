Урізноманітніть осінній гардероб трикотажем: топ-7 варіантів для повсякденних образів (фото)
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Актуальні варіанти з трикотажем на осінню пору
Знаєте, чому вам нема чого надіти? Тому що в дзеркалі ви часто бачите схожу картинку. Нам завжди хочеться новизни, а якщо картинка особливо не змінюється, то і здається, що одягти нічого, тому що все одне й теж. Тому така важлива різноманітність у гардеробі!
Якщо у вас повна шафа одноманітних речей, то треба з цим щось робити. Купувати нове, але схоже це не варіант. Що може стати на заваді? Замиленість погляду. Ви просто не бачите інші речі в магазині, окрім звичних.
Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, як урізноманітнити свій гардероб за допомогою трикотажу. Варіантів трикотажних виробів є кілька:
- нейтральні за кольором та кроєм
- з фактурною в’язкою
- з різними вирізами
- з принтом і без
- з різним оформленням горловини
- різні по крою — кардиган, пуловер, светр, джемпер
Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.