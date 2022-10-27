Від Мортисії Аддамс і Джокера до страшного клоуна: який макіяж зробити на Хелловін (фото)

Макіяж на вечірці Хелловіна важливий не менше, ніж вбрання

Весь світ, і Україна не виняток, щороку в ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хелловін. Ця ніч вважається "найстрашнішою і найжахливішою" в році. Гарбузи, привиди, зомбі та, звичайно ж, яскраві костюми – атрибутика цього свята. Якщо ви запрошені на вечірку Хелловіна, то подбайте про відповідний макіяж.

Професійні візажисти створюють неймовірні грими на Хелловін, але зробити цікавий макіяж можна легко і самій. Видання bustle опублікувало добірку креативних ідей макіяжу для Хелловіна-2022. Ці прості образи не вимагають додаткових навичок, головне не бійтеся фантазувати.

Макіяж на Хелловін дуже важливий і може як підкреслити, так і зіпсувати ваш костюм. У топі популярних образів на свято цього року макіяж у стилі Джокера з його загадковою усмішкою, грози далматинців Круелли, ляльки Чакі з легендарного фільму жахів і страшних клоунів.

Ідеально підійде і гламурний образ Мортисії Аддамс: доповніть вампірський макіяж іклами та кількома краплями "крові" у куточку рота. Якщо ж вам сподобалося вбрання Харлі Квінн, то не забудьте про червоні губи, нечітке підведення очей і татуювання у вигляді серця. Сміливо експериментуйте з макіяжем, малюючи на обличчі павуків і павутиння, чортівські ріжки та оскал, як у зомбі.

Джокер — безпрограшний варіант образу на Хелловін

Оскал зомбі виглядає ефектно

Легкий у виконанні макіяж на Хелловін

Яскравий макіяж Харлі Квін

Клоунська естетика — одна з головних на Хелловін

Незвичайний макіяж Круелли

Зловісний макіяж ляльки-вбивці Чакі

Диявольські нотки просто додати у будь-який образ

Не бійтеся експериментувати з косметикою

Абстракції теж підійдуть

Надихніться образом Мортисії Аддамс

Також "Телеграф" розповідав, який манікюр обрати на вечірку на честь Хелловіна. Нігті можна покрити яскравими відтінками лаків і креативно підійти до дизайну. Навіть якщо у вас короткі нігті, є величезний вибір нейл-декорів.