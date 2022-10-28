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Стильно, зручно і підійде усім: осіннє взуття, яке ніколи не вийде з моди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Актуальні чоботи на осінь 2022 Новина оновлена 28 жовтня 2022, 07:59
Актуальні чоботи на осінь 2022. Фото pexels.com

Ці чоботи стануть чудовим доповненням ваших стильних осінніх луків.

Підбираючи гардероб на осінь, важливо думати не тільки про те, наскільки стильна та чи інша річ, а важливо також задуматися, чи є вона зручною. Мода модою, а мерзнути, бо "так красиво" чи мучитися, натираючи ноги, адже "це найтоповіше взуття сезону" — не варто. Тим більше, що вибір взуття на холодні пори року досить великий і різноманітний, так і стильного верхнього одягу.

Однак сьогодні ми хочемо розповісти всього про одну пару осінніх чобіт, які є маст-хевом холодної доби. Як повідомляє prostoway, ця пара взуття є дуже стильною, завжди залишається в тренді, а також вона дуже зручна і підійде кожній дівчині. І це високі чоботи на масивній "тракторній" підошві.

Подібна пара взуття — постійний атрибут стильних образів навіть за суворої осінньої погоди. І це не всі її переваги. Чому ж варто звернути увагу на чоботи на масивній "тракторній" підошві:

  • По-перше, вони дуже універсальні і легко вписуються різні образи.
  • По-друге, вони легко додадуть вам зростання та допоможуть створити гармонійний силует.
  • По-третє, вони просто дуже зручні, адже масивна підошва набагато комфортніша за підбори.
  • І, по-четверте, такі чоботи впевнено тримаються в топах і рішуче не виходять із моди вже кілька сезонів, і навряд чи підуть у найближчому майбутньому.
Високі чоботи на масивній «тракторній» підошві
Високі чоботи на масивній «тракторній» підошві
Високі чоботи на масивній «тракторній» підошві
Високі чоботи на масивній «тракторній» підошві
Високі чоботи на масивній «тракторній» підошві

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.

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#Мода #Взуття #Жіноча мода #Осінь #Чоботи