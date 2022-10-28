Що вдягти на Хелловін: топ-5 ідей для костюмів від зірок (фото)

Селебріті вже зайнялися підготовкою образів на Хелловін

Не за горами "найжахливіша ніч року" – свято Хелловін, яке відзначають більшість країн світу в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Костюми на святкові вечірки цього вечора вражають буйністю фантазії та креативом. Можна вбратися як відьмою чи зомбі, так і будь-яким героєм фільму.

Модне видання Vogue розповідає, які образи до Хелловіну можна запозичити у зірок. Багато акторок і моделей вже публікують ефектні луки для найстрашнішої ночі року у своїх соцмережах.

Так, американська модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер перетворилася на дуже сміливий образ відьми. Зелена шкіра виглядає просто чудово!

Зелена відьма Кайлі Дженнер

А ось якщо ви любителька чорного кольору та відвертих образів, то вам сподобається стильний лук від іншої селебріті сімейства Кардашьян – Кендал Дженнер.

Більш відвертий образ на Хелловін від Кендал Дженнер

Ешлі Грем – світова топова модель plus-size – показує, як виглядати стильно, навіть якщо ваші параметри не 90-60-90. Такий собі ангельський лук виглядає дуже ефектно, родзинку образу додають крила.

Ангельський лук Ешлі Грем

Американська реперка Меган Джовон Рут Піт (Megan Thee Stallion) вирішила не сильно морочитися над костюмом і просто одягла гарбуз на голову. Її пост підірвав Інстаграм!

З таким образом можна заощадити на святковому макіяжі

Голлівудська актриса Дженніфер Гарнер порадувала підписників цілою виставою у дусі свята. На Хелловін можна повторити її симпатичні образи.

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр підійде для святкування Хелловіна і як зробити хелловінський макіяж, щоб образ був ефектнішим.