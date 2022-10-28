Шарф носять не тільки для утеплення: як стилізувати цей предмет гардеробу (фото)

Стилістка розкрила нюанси при створенні образів із шарфами

Восени та взимку ми утеплюємося додатковими елементами гардеробу. Важливо вміло підібрати не лише актуальний цього сезону головний убір, а й шарф. Якщо у вашому луці є шарф, то вам буде тепліше, а образ виглядатиме завершеним.

Шарф можна не лише пов’язувати на шию, а й надягати зверху пальто. Ця річ може стати основним акцентом образу. Про те, як стильно носити шарфи в сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму модному блозі в Instagram.

Стилістка акцентує на тому, що шарф може не тільки зігрівати шию, а й:

робить образ більш об’ємним, цікавим, складним (при правильній стилізації)

може створювати додаткову вертикаль, яка "витягує" силует (тобто робить вас візуально більш стрункими/високими)

може працювати як "клей", поєднуючи різні складові комплекту в один ансамбль

створює атмосферу: кожна річ має певний візуальний код, так само шарф може бути затишним, веселим або елегантним, передаючи меседж, який вам потрібно

Шарф може бути колірним акцентом образу

Шарф ідеально гармонує з пальто

Якщо хочете створити тотал лук, то підбирайте шарф у тон одягу

Комфортні та стильні образи з шарфами

Колір шарфу може перегукуватися з одягом або служити яскравою плямою

Яскравий шарф створює настрій

Візьміть на замітку стилістичний прийом поєднання шарфа та ременя

Трендові альтернативи шарфам

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