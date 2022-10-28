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Шарф носять не тільки для утеплення: як стилізувати цей предмет гардеробу (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шарф чудово доповнить образ Новина оновлена 28 жовтня 2022, 19:08
Шарф чудово доповнить образ. Фото pinterest.com

Стилістка розкрила нюанси при створенні образів із шарфами

Восени та взимку ми утеплюємося додатковими елементами гардеробу. Важливо вміло підібрати не лише актуальний цього сезону головний убір, а й шарф. Якщо у вашому луці є шарф, то вам буде тепліше, а образ виглядатиме завершеним.

Шарф можна не лише пов’язувати на шию, а й надягати зверху пальто. Ця річ може стати основним акцентом образу. Про те, як стильно носити шарфи в сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму модному блозі в Instagram.

Стилістка акцентує на тому, що шарф може не тільки зігрівати шию, а й:

  • робить образ більш об’ємним, цікавим, складним (при правильній стилізації)
  • може створювати додаткову вертикаль, яка "витягує" силует (тобто робить вас візуально більш стрункими/високими)
  • може працювати як "клей", поєднуючи різні складові комплекту в один ансамбль
  • створює атмосферу: кожна річ має певний візуальний код, так само шарф може бути затишним, веселим або елегантним, передаючи меседж, який вам потрібно
Стильні образи з шарфами
Шарф може бути колірним акцентом образу
Стильні образи з шарфами та пальто
Шарф ідеально гармонує з пальто
Стильні образи з шарфами в стилі тотал лук
Якщо хочете створити тотал лук, то підбирайте шарф у тон одягу
Стильні образи з шарфами та пальто на осінь
Комфортні та стильні образи з шарфами
Мінімалістичний стильні образи з шарфами і пальто
Колір шарфу може перегукуватися з одягом або служити яскравою плямою
Стильні образи з яскравими шарфами
Яскравий шарф створює настрій
Стильний образ з шарфом та ременем
Візьміть на замітку стилістичний прийом поєднання шарфа та ременя
Стильні образи з незвичайними шарфами
Трендові альтернативи шарфам
Стильні образи з довгими шарфами
Ультрамодна довжина максі дісталася навіть шарфів

Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі пуховиків зараз у моді. А також ми писали, як одягнутися тепло і при цьому не зіпсувати образ.

Теги:
#Мода #Стиль #Шарф