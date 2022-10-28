Шарф носять не тільки для утеплення: як стилізувати цей предмет гардеробу (фото)
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Стилістка розкрила нюанси при створенні образів із шарфами
Восени та взимку ми утеплюємося додатковими елементами гардеробу. Важливо вміло підібрати не лише актуальний цього сезону головний убір, а й шарф. Якщо у вашому луці є шарф, то вам буде тепліше, а образ виглядатиме завершеним.
Шарф можна не лише пов’язувати на шию, а й надягати зверху пальто. Ця річ може стати основним акцентом образу. Про те, як стильно носити шарфи в сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Яна Платонова у своєму модному блозі в Instagram.
Стилістка акцентує на тому, що шарф може не тільки зігрівати шию, а й:
- робить образ більш об’ємним, цікавим, складним (при правильній стилізації)
- може створювати додаткову вертикаль, яка "витягує" силует (тобто робить вас візуально більш стрункими/високими)
- може працювати як "клей", поєднуючи різні складові комплекту в один ансамбль
- створює атмосферу: кожна річ має певний візуальний код, так само шарф може бути затишним, веселим або елегантним, передаючи меседж, який вам потрібно
Раніше "Телеграф" розповідав, які моделі пуховиків зараз у моді. А також ми писали, як одягнутися тепло і при цьому не зіпсувати образ.