Як правильно вибрати пуховик на зиму: 10 порад від стиліста (фото)

Поради, які допоможуть обрати ідеальний пуховик.

Пуховик — це елемент зимового верхнього одягу, який завжди актуальний, і є обов’язковим елементом жіночого зимового гардероба. Однак перед тим, як бігти по магазинах і купувати цю теплу куртку, потрібно вивчити кілька модних правил, а також ознайомитися з актуальними трендами на новий сезон.

Сьогодні ми хотіли б акцентувати вашу увагу саме на модних правилах. Стиліст Ксенія Пуртова поділилася на своїй сторінці в Інстаграм десятьма важливими порадами, яких варто дотримуватися при виборі пуховика. Також наочно показала кілька прикладів.

Що має бути у правильного пуховика:

не контрастні блискавки (тобто блискавка в тон виробу)

планка з кнопками (бажана, але не обов’язкова)

знімна хутряна галявина (в самі морози можна її пристібати, щоб було тепліше, а так краще носити без неї)

відсутність великих деталей (відсутність контрастних шнурків на капюшоні, непомітні лаштунки та пластмасові утяжки)

краще, коли в комплекті є пояс чи можливість утяжки (так тепліше)

матова тканина (або без сильного блиску, інакше схоже на пластиковий пакет для сміття)

однотон краще. Спокійні кольори краще. Якщо є один нейтральний, то другий чи третій вже можна взяти яскравий для різноманітності

Об'єм! Пуховик має бути об’ємним. Якщо на моделі пуховик/куртка виглядають вузькими, сміливо беремо на 1-2 розміри більше! Орієнтуємося не так на розмір, як на зображення у дзеркалі

капюшон краще знімний. Зрозуміло, що зимовий пуховик ми беремо за його теплоту і функціональність, але краще, коли є можливість зняти капюшон і носити без нього.

для спідничних і суконних гардеробів, так само як і в демі сезон, найкраща довжина міді, яка повністю закриє ваш низ.

Стильні пуховики на зиму 2022/2023:

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