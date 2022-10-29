Санта Муерте чи Лілі Монстер? Ідеї макіяжу на Хелловін-2022, які вражають усіх (фото)

Ось вам декілька ідей гримів, а ви обирайте на свій смак та втілюйте

Настає найстрашніша ніч року – свято Хелловін, яке у всьому світі відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Найпопулярніша тема свята – звичайно, тема смерті.

Вірять, що на Хелловін двері між світом мертвих і живих відчиняються, тому за допомогою маскувань під "злих духів" люди можуть з ними примиритися і захиститися від негативу. "Телеграф" пропонує ознайомитися з яскравими та жахливими варіантами макіяжу. Повеселіться і дайте волю фантазії!

Сюрреалістична лялька

Лілі Монстер

Скелет з акварелі

Санта Муерте

Зірки

Відьма

Зомбі

Гарбуз

Також "Телеграф" розповідав, який манікюр обрати на вечірку на честь Хелловіну. Нігті можна покрити яскравими відтінками лаків та креативно підійти до дизайну. Навіть якщо у вас короткі нігті, є величезний вибір нейл-декорів.