Рус

Санта Муерте чи Лілі Монстер? Ідеї макіяжу на Хелловін-2022, які вражають усіх (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеї макіяжу на Хелловін 2022 року Новина оновлена 29 жовтня 2022, 14:51
Ідеї макіяжу на Хелловін 2022 року. Фото segodnya.ua

Ось вам декілька ідей гримів, а ви обирайте на свій смак та втілюйте

Настає найстрашніша ніч року – свято Хелловін, яке у всьому світі відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Найпопулярніша тема свята – звичайно, тема смерті.

Вірять, що на Хелловін двері між світом мертвих і живих відчиняються, тому за допомогою маскувань під "злих духів" люди можуть з ними примиритися і захиститися від негативу. "Телеграф" пропонує ознайомитися з яскравими та жахливими варіантами макіяжу. Повеселіться і дайте волю фантазії!

Сюрреалістична лялька

макіяж на Хелловін Сюрреалістична лялька

Лілі Монстер

макіяж на Хелловін Лілі Монстер

Скелет з акварелі

макіяж на Хелловін Скелет з акварелі

Санта Муерте

макіяж на Хелловін Санта Муерте

Зірки

макіяж на Хелловін Зірки

Відьма

макіяж на Хелловін відьма

Зомбі

макіяж на Хелловін зомбі

Гарбуз

макіяж на Хелловін гарбуз

Також "Телеграф" розповідав, який манікюр обрати на вечірку на честь Хелловіну. Нігті можна покрити яскравими відтінками лаків та креативно підійти до дизайну. Навіть якщо у вас короткі нігті, є величезний вибір нейл-декорів.

Теги:
#Мода #Макіяж #Хеллоуїн #Мода 2022