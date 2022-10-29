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Срібло, рукавички, синій оксамит і не тільки: цікаві тренди осені та зими, які варті уваги (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Блакитний колір – супермодний цього року Новина оновлена 29 жовтня 2022, 19:47
Блакитний колір – супермодний цього року. Фото pinterest.com

Стилістка розповіла, які тренди реально вписати у повсякденні образи

У холодну пору року одяг та взуття мають бути практичними, але й естетично привабливими. Важливо не тільки підібрати, наприклад, теплий і зручний пуховик на зиму, а й придивитися до трендових кольорів і моделей. Всього один тренд може зробити образ надзвичайним і сучасним.

Є кілька тенденцій сезону осінь-зима, які підійдуть для повсякденних образів. Про те, який одяг, взуття, аксесуари в моді, розповідає стилістка Ольга Бєлая у своєму модному блозі в Instagram.

У топі гарячих трендів цього сезону опинилися:

  • яскраві жакети – будь-якого фасону, кольору та матеріалу
  • срібло — в одязі, взутті й сумках
  • синій колір — глибокий, величний, особливо в оксамиті
  • тонкі мотузки на шию – витіснили металеві ланцюги
  • морська тематика – незважаючи на те, що морська тема зазвичай літня, до нас вона дісталася саме цієї осені
  • квіти — допоможуть перенести весну в холодну пору, квіти можуть бути всюди
  • рукавички — не тільки утилітарний аксесуар, що зігріває, але і елегантний
  • краватки та хустки — саме зараз час знову почати прикрашати свою шию тонкою тканиною
  • бірюза – тонкий тренд, що не кидається в очі відразу, можна використовувати як найсвітліший відтінок
Яскраві піджаки
Стильна річ
Одяг із квітами
Симпатичний тренд
Тренд срібло
Блиск знову в моді
Одяг у морській тематиці
Несподіваний тренд для холодного часу
Образи з рукавичками
Модний аксесуар
Образи у синьому кольорі
Ефектна палітра для осені та зими
Тонкі мотузки на шиї
Ультрамодна деталь
Краватки та хустки
Нададуть образу шарму
Образи у бірюзовому кольорі
Ще один актуальний відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до гардеробу цього сезону. Цей одяг впишеться як у осінні образи, так і в зимові аутфіти. А також ми писали, які прикраси опинилися на піку останніх трендів і прикрасять будь-який лук.

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#Мода #Стиль #Тренди