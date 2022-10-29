Срібло, рукавички, синій оксамит і не тільки: цікаві тренди осені та зими, які варті уваги (фото)

Стилістка розповіла, які тренди реально вписати у повсякденні образи

У холодну пору року одяг та взуття мають бути практичними, але й естетично привабливими. Важливо не тільки підібрати, наприклад, теплий і зручний пуховик на зиму, а й придивитися до трендових кольорів і моделей. Всього один тренд може зробити образ надзвичайним і сучасним.

Є кілька тенденцій сезону осінь-зима, які підійдуть для повсякденних образів. Про те, який одяг, взуття, аксесуари в моді, розповідає стилістка Ольга Бєлая у своєму модному блозі в Instagram.

У топі гарячих трендів цього сезону опинилися:

яскраві жакети – будь-якого фасону, кольору та матеріалу

– будь-якого фасону, кольору та матеріалу срібло — в одязі, взутті й сумках

— в одязі, взутті й сумках синій колір — глибокий, величний, особливо в оксамиті

— глибокий, величний, особливо в оксамиті тонкі мотузки на шию – витіснили металеві ланцюги

– витіснили металеві ланцюги морська тематика – незважаючи на те, що морська тема зазвичай літня, до нас вона дісталася саме цієї осені

– незважаючи на те, що морська тема зазвичай літня, до нас вона дісталася саме цієї осені квіти — допоможуть перенести весну в холодну пору, квіти можуть бути всюди

— допоможуть перенести весну в холодну пору, квіти можуть бути всюди рукавички — не тільки утилітарний аксесуар, що зігріває, але і елегантний

— не тільки утилітарний аксесуар, що зігріває, але і елегантний краватки та хустки — саме зараз час знову почати прикрашати свою шию тонкою тканиною

— саме зараз час знову почати прикрашати свою шию тонкою тканиною бірюза – тонкий тренд, що не кидається в очі відразу, можна використовувати як найсвітліший відтінок

Стильна річ

Симпатичний тренд

Блиск знову в моді

Несподіваний тренд для холодного часу

Модний аксесуар

Ефектна палітра для осені та зими

Ультрамодна деталь

Нададуть образу шарму

Ще один актуальний відтінок

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до гардеробу цього сезону. Цей одяг впишеться як у осінні образи, так і в зимові аутфіти. А також ми писали, які прикраси опинилися на піку останніх трендів і прикрасять будь-який лук.