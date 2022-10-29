Срібло, рукавички, синій оксамит і не тільки: цікаві тренди осені та зими, які варті уваги (фото)
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Стилістка розповіла, які тренди реально вписати у повсякденні образи
У холодну пору року одяг та взуття мають бути практичними, але й естетично привабливими. Важливо не тільки підібрати, наприклад, теплий і зручний пуховик на зиму, а й придивитися до трендових кольорів і моделей. Всього один тренд може зробити образ надзвичайним і сучасним.
Є кілька тенденцій сезону осінь-зима, які підійдуть для повсякденних образів. Про те, який одяг, взуття, аксесуари в моді, розповідає стилістка Ольга Бєлая у своєму модному блозі в Instagram.
У топі гарячих трендів цього сезону опинилися:
- яскраві жакети – будь-якого фасону, кольору та матеріалу
- срібло — в одязі, взутті й сумках
- синій колір — глибокий, величний, особливо в оксамиті
- тонкі мотузки на шию – витіснили металеві ланцюги
- морська тематика – незважаючи на те, що морська тема зазвичай літня, до нас вона дісталася саме цієї осені
- квіти — допоможуть перенести весну в холодну пору, квіти можуть бути всюди
- рукавички — не тільки утилітарний аксесуар, що зігріває, але і елегантний
- краватки та хустки — саме зараз час знову почати прикрашати свою шию тонкою тканиною
- бірюза – тонкий тренд, що не кидається в очі відразу, можна використовувати як найсвітліший відтінок
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до гардеробу цього сезону. Цей одяг впишеться як у осінні образи, так і в зимові аутфіти. А також ми писали, які прикраси опинилися на піку останніх трендів і прикрасять будь-який лук.