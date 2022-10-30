Топ-9 речей, що виглядають дешево на будь-якій жінці: чорний список (фото)

Які нюанси завжди псують враження від образу, навіть найдорожчого?

Коли дорого — це дешево? Тоді, коли ви заплатили, а річ не виглядає на суму, яку ви заплатили. І не важливо скільки ви віддали за неї грошей.

Стиліст Тетяна Бєлявіна назвала та розповіла про дев’ять речей та тренди, які знецінюють речі та комплекти.

Хлипка тканина

№1 у рейтингу. Запам’ятайте, якщо тканина тонка і при цьому безформна, що звисає тонкими складками, то обходимо цю річ стороною.

Дешеве прикрашання

Це такий спосіб замаскувати погану якість тканини та пошиття. Називається "додати родзинки". Гіпюрові вставки, нашите мереживо, намистини, безглузді аплікації та вишивка — все це найчастіше виглядає дешево.

Спідниця на резинці

Дивний предмет, мало кому підходить, оскільки часто робить "бабу на чайнику". Звичайно, якщо ви її не закриваєте зверху верхами. Але і в цьому випадку розширення в хиткій зоні живота вам забезпечене, оскільки після резинки спідниця дає об’єм у збірці і ваш верх проходить за цим обсягом, даючи горизонталь.

Інфантильність

Минув час сильно розкльошених спідничок, бантиків, рюшів і воланів. Звичайно, волани в моді, але не в приторно жіночних фасонах. Коли перебір за жіночним враженням, тоді не вибираємо.

Джинси з м’якої тканини

Це найбільш неохайний варіант джинсів, але на жаль, дуже популярний. Вони дають бульбашки на колінах і збираються дрібними складками.

Дешева біжутерія

Намиста, браслети з природного каміння виглядають застарілими і дуже дешево, навіть якщо зовсім не дешево коштують. Золото у радянському дизайні сюди ж. Варіанти hend made сюди ж.

Дешева фурнітура

Блискавки, ґудзики часто ставлять у дешевому виконанні навіть на дуже дорогі варіанти. Блискавки, які сильно блищать, є багато висульок непотрібних — все це дуже дешево.

Застаріле взуття

Мис взуття має ключове значення. Округлі носи не є актуальними. Не треба впадати в крайнощі і брати дуже гострі. Відкритий носок і платформа — туди ж.

Зайвий декор у манікюрі

Картинки, стрази, розмаїття кольору — теж дає непотрібні асоціації і виглядає дешево. Лаконічні варіанти у спокійних кольорах завжди виглядають дорожче.

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