Красиво, зручно і тепло: як вибрати сучасну трикотажну сукню — добірка стильних образів (фото)

У моду повернулися сукні, що обтягують, і моделі з глибоким вирізом

У холодну пору року теж хочеться виглядати жіночно, але водночас, щоб було тепло. У цьому нам допоможуть сукні з матеріалів, що утеплюють, наприклад, трикотажні.

Зараз саме час порадувати себе таким — попереду ще пів року холодів і ви встигнете його поносити. Відмінна інвестиція у гардероб, зазначає стиліст Ірина Катихіна.

Як вибрати ідеальну сучасну сукню:

Вільний та злегка вільний крій.

Повернулися в моду сукні, що обтягують, але довжиною нижче коліна.

Можна вибрати модель із глибоким розрізом.

Бажано відсутність активного декору – таку річ можна буде стилізувати з будь-яким взуттям, аксесуарами та верхнім одягом.

Вибираємо сукню із щільного матеріалу. Тонка тканина виглядає недорого (вона загалом такою і є), підкреслює недосконалості фігури, не гріє і часто просвічує.

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.