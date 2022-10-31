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Красиво, зручно і тепло: як вибрати сучасну трикотажну сукню — добірка стильних образів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Які сукні з трикотажу в моді восени-взимку 2022-2023 Новина оновлена 31 жовтня 2022, 07:36
Які сукні з трикотажу в моді восени-взимку 2022-2023. Фото mypositivestyle

У моду повернулися сукні, що обтягують, і моделі з глибоким вирізом

У холодну пору року теж хочеться виглядати жіночно, але водночас, щоб було тепло. У цьому нам допоможуть сукні з матеріалів, що утеплюють, наприклад, трикотажні.

Зараз саме час порадувати себе таким — попереду ще пів року холодів і ви встигнете його поносити. Відмінна інвестиція у гардероб, зазначає стиліст Ірина Катихіна.

Як вибрати ідеальну сучасну сукню:

  • Вільний та злегка вільний крій.
  • Повернулися в моду сукні, що обтягують, але довжиною нижче коліна.
  • Можна вибрати модель із глибоким розрізом.
  • Бажано відсутність активного декору – таку річ можна буде стилізувати з будь-яким взуттям, аксесуарами та верхнім одягом.
  • Вибираємо сукню із щільного матеріалу. Тонка тканина виглядає недорого (вона загалом такою і є), підкреслює недосконалості фігури, не гріє і часто просвічує.
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022
трикотажні сукні на дівчатах 2022

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди #Мода 2022