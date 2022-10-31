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Пуховики, дублянки і пальта: топ-9 трендів на верхній одяг цієї зими, який виглядає стильно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Взимку теж можна бути гарною Новина оновлена 31 жовтня 2022, 12:10
Взимку теж можна бути гарною. Фото elle.com.au

Верхній одяг може бути не тільки теплим, але й актуальним

У холодну пору року важливо приділити увагу вибору верхнього одягу, оскільки він буде частиною чи не всіх ваших луків. Цього сезону дизайнери порадували різноманітністю трендів на зиму 2022-2023, у тому числі й на куртки, пуховики, дублянки та пальта.

Про головні тренди на зимовий верхній одяг розповідає стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Instagram. За його словами, це міф, що верхній одяг на холодну пору року безформний і негарний. Можливо вибрати не тільки теплу та зручну куртку чи пальто, а і стильну.

У топі тенденцій сезону осінь-зима:

  • Короткі пуховики. Вони дуже теплі. Ідеальний варіант для тих, хто за кермом чи цінує свободу рухів.
  • Пуховики до середини стегна будуть ідеально підходити під наші погодні реалії. Довгі пуховики також можна вибирати, проте вони вже менш практичні.
  • Стьобані куртки. Це може бути як класичний ромб, так і екзотична фігурна стібка.
  • Дублянки. Це не тільки елегантніша версія теплого одягу, але й мегатрендова цієї зими.
  • Штучні шуби. Актуальні довжини – короткі шуби та у довжині міді. Принт, колір і характер хутра (кучерявий або гладкий) може змінюватись. Головна умова: хутро має бути щільним і густим.
  • Штучні шуби під вінтаж.
  • Утеплені бомбери. Підійдуть на не надто холодну погоду, до 5 градусів морозу. Їх можна вдало поєднати з об’ємними светрами, кардиганами чи навіть у багатошаровості.
  • Пальто з хутром. Елегантний та трохи вінтажний дизайн, який цікаво розбавить образи у класичній естетиці.
  • Пальто. Постійна класика, втім, для зими вони повинні містити натуральні матеріали, принаймні 40-50%. Це шерсть, альпака, кашемір, мохер. Пальто можна утеплювати різноманітними шарфами та манішками, надіти тонку стьобану куртку або жилет як другий шар.
Короткі пуховики
Стильний фасон пуховика
Пуховики середньої довжини
Практична модель на зиму
Дублянки на зиму
Тренд сезону — дублянки
Стьобанні куртки
Актуальний верхній одяг
Штучні шуби
Вибирайте екохутро
Зимові бомбери
Бобмер залишається на піку тенденцій
Пальто з хутром
Хутро додасть родзинку
Вінтажні пальто
Для любительок вінтажу
Зимове пальто
Відмінні варіанти пальто на зиму

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати актуальний шарф на осінь та зиму, щоб він не лише утеплював, а й був стильним акцентом образу.

Теги:
#Мода #Зима #Верхній одяг