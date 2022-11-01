Одягаємося стильно цієї осені: шість готових образів з фактурним светром (фото)

Носити гладке з гладким, а темне з темним — не дуже хороше рішення

Чому у вас виходять ті комплекти, які вам не подобаються? Одна з причин це те, що ви поєднуєте гладку фактуру з гладкою. Якщо при цьому ще й кольори у вас з базового розряду, то все, туши світло, нічого путнього з цього не вийде.

Коли нашому оку цікаво, тобто красиво? Стиліст Тетяна Бєлявіна відповідає, коли є контраст. А контраст – це різка протилежність. Цікавіше розглядати те, що різко відрізняється, цікаво знаходити відмінності, а не порівнювати схожі речі/варіанти/елементи.

Додайте собі до гардероба фактурний трикотаж. Не гладкий, а з косами, фактурною в’язкою. На контрасті з гладкими низами, буде виглядати дуже добре. Не забуваймо при цьому про актуальність. Застарілий фактурний трикотаж нікому не додасть краси.

З чим поєднуємо фактурний трикотаж:

Зі штанами

Светр може бути в одній тональності зі штанами, а може бути темнішим або світлішим. Якщо при цьому ще буде колір, буде дуже красиво.

Светр + штани

З джинсами

Фактура трикотажу виводить на інший рівень банальне поєднання "джинси-трикотаж". Особливо якщо ще буде не тільки контраст фактур, а й контраст об'ємів.

Светр + джинси

З мініспідницями

Беріть спідниці з твіду, джинсової тканини чи шкіри. Контраст фактур буде сильнішим.

Светр + спідниця міні

З мідіспідницями

Навіть найнудніший варіант прямої чорної спідниці починає грати новими фарбами, якщо взяти в пару фактурний светр.

Светр + спідниця міді

З летючими спідницями

Тут контраст фактур сильніший, тому що поєднується не тільки гладке з фактурним, але й тонке з товстим.

Светр + летюча спідниця

З шортами

Шорти взимку носимо аналогічно мініспідницям. Хороший варіант для різноманітності.

Светр + шорти

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