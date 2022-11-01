Одягаємося стильно цієї осені: шість готових образів з фактурним светром (фото)
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Носити гладке з гладким, а темне з темним — не дуже хороше рішення
Чому у вас виходять ті комплекти, які вам не подобаються? Одна з причин це те, що ви поєднуєте гладку фактуру з гладкою. Якщо при цьому ще й кольори у вас з базового розряду, то все, туши світло, нічого путнього з цього не вийде.
Коли нашому оку цікаво, тобто красиво? Стиліст Тетяна Бєлявіна відповідає, коли є контраст. А контраст – це різка протилежність. Цікавіше розглядати те, що різко відрізняється, цікаво знаходити відмінності, а не порівнювати схожі речі/варіанти/елементи.
Додайте собі до гардероба фактурний трикотаж. Не гладкий, а з косами, фактурною в’язкою. На контрасті з гладкими низами, буде виглядати дуже добре. Не забуваймо при цьому про актуальність. Застарілий фактурний трикотаж нікому не додасть краси.
З чим поєднуємо фактурний трикотаж:
- Зі штанами
Светр може бути в одній тональності зі штанами, а може бути темнішим або світлішим. Якщо при цьому ще буде колір, буде дуже красиво.
- З джинсами
Фактура трикотажу виводить на інший рівень банальне поєднання "джинси-трикотаж". Особливо якщо ще буде не тільки контраст фактур, а й контраст об'ємів.
- З мініспідницями
Беріть спідниці з твіду, джинсової тканини чи шкіри. Контраст фактур буде сильнішим.
- З мідіспідницями
Навіть найнудніший варіант прямої чорної спідниці починає грати новими фарбами, якщо взяти в пару фактурний светр.
- З летючими спідницями
Тут контраст фактур сильніший, тому що поєднується не тільки гладке з фактурним, але й тонке з товстим.
- З шортами
Шорти взимку носимо аналогічно мініспідницям. Хороший варіант для різноманітності.
Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.