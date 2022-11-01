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Врятують образ у будь-якому випадку: дві моделі взуття, які обов’язкові цієї осені (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Добірка необхідного взуття на осінь 2022 року Новина оновлена 01 листопада 2022, 12:21
Добірка необхідного взуття на осінь 2022 року. Фото freepik.com

Одне взуття ідеально підходить лише під спідниці, інше — під штани

Якби було таке універсальне взуття, яке б підходило до будь-яких образів восени… І таке взуття справді є!

Про два найнеобхідніші типи взуття на осінь розповіли в блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Одні ідеально підходять до джинсів та штанів, інші – до спідниць та суконь.

Взуття під джинси/штани

  • Найуніверсальнішими будуть будь-які черевики або ботильйони з вузькою халявою. Це козаки, армійські, челсі, ботильйони.
  • Колір, матеріал, фактуру підбираємо так, щоб пара підходила під усі "низи".
  • Чому саме вузька халява? Щоб уникнути конфлікту довжин у зоні щиколотки. Щільно прилегла халява акуратно заходить під вільні або класичні штани, джинси mom’s та slim.
Челсі
Челсі — актуальні з круглим та квадратним мисом, шкіряні та замшеві, грубі та елегантні
козаки
Козаки — у моді високі та низькі
Армійські чоботи
Армійські черевики — універсальне взуття до штанів, джинсів і суконь
Ботильйони
Ботильйони — гарні моделі з мінімальним зручним підбором

Взуття під спідниці/сукні

  • Чоботи. Конкретний вид підбирається під загальний стиль гардероба.
  • Це можуть бути труби з каблуком та без, жокейські, високі козаки.
  • Вкрай важлива їхня сполучність з верхнім одягом. На цей аспект рідко звертають увагу при виборі взуттєвої пари.
Чоботи-труби та жокейські
Чоботи-труби та жокейські — до трикотажних суконь та спідниць, суконь-светрів, мініспідниць та бермудів
Ботфорти-труби та панчішні
Ботфорти-труби та панчішні — актуальні, коли не вистачає різноманітності у взутті
Чоботи-труби на підборах
Чоботи-труби на підборах — ідеальні з довжинами міді та міні

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.

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#Мода #Взуття #Мода 2022