Врятують образ у будь-якому випадку: дві моделі взуття, які обов’язкові цієї осені (фото)

Одне взуття ідеально підходить лише під спідниці, інше — під штани

Якби було таке універсальне взуття, яке б підходило до будь-яких образів восени… І таке взуття справді є!

Про два найнеобхідніші типи взуття на осінь розповіли в блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Одні ідеально підходять до джинсів та штанів, інші – до спідниць та суконь.

Взуття під джинси/штани

Найуніверсальнішими будуть будь-які черевики або ботильйони з вузькою халявою. Це козаки, армійські, челсі, ботильйони.

Колір, матеріал, фактуру підбираємо так, щоб пара підходила під усі "низи".

Чому саме вузька халява? Щоб уникнути конфлікту довжин у зоні щиколотки. Щільно прилегла халява акуратно заходить під вільні або класичні штани, джинси mom’s та slim.

Челсі — актуальні з круглим та квадратним мисом, шкіряні та замшеві, грубі та елегантні

Козаки — у моді високі та низькі

Армійські черевики — універсальне взуття до штанів, джинсів і суконь

Ботильйони — гарні моделі з мінімальним зручним підбором

Взуття під спідниці/сукні

Чоботи. Конкретний вид підбирається під загальний стиль гардероба.

Це можуть бути труби з каблуком та без, жокейські, високі козаки.

Вкрай важлива їхня сполучність з верхнім одягом. На цей аспект рідко звертають увагу при виборі взуттєвої пари.

Чоботи-труби та жокейські — до трикотажних суконь та спідниць, суконь-светрів, мініспідниць та бермудів

Ботфорти-труби та панчішні — актуальні, коли не вистачає різноманітності у взутті

Чоботи-труби на підборах — ідеальні з довжинами міді та міні

Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.