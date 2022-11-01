Врятують образ у будь-якому випадку: дві моделі взуття, які обов’язкові цієї осені (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Одне взуття ідеально підходить лише під спідниці, інше — під штани
Якби було таке універсальне взуття, яке б підходило до будь-яких образів восени… І таке взуття справді є!
Про два найнеобхідніші типи взуття на осінь розповіли в блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Одні ідеально підходять до джинсів та штанів, інші – до спідниць та суконь.
Взуття під джинси/штани
- Найуніверсальнішими будуть будь-які черевики або ботильйони з вузькою халявою. Це козаки, армійські, челсі, ботильйони.
- Колір, матеріал, фактуру підбираємо так, щоб пара підходила під усі "низи".
- Чому саме вузька халява? Щоб уникнути конфлікту довжин у зоні щиколотки. Щільно прилегла халява акуратно заходить під вільні або класичні штани, джинси mom’s та slim.
Взуття під спідниці/сукні
- Чоботи. Конкретний вид підбирається під загальний стиль гардероба.
- Це можуть бути труби з каблуком та без, жокейські, високі козаки.
- Вкрай важлива їхня сполучність з верхнім одягом. На цей аспект рідко звертають увагу при виборі взуттєвої пари.
Раніше "Телеграф" писав, які модні тренди актуальні восени 2022 року. При закупівлі нових речей до свого гардероба слід орієнтуватися на один список.