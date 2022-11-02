Модні кольори в одязі: які відтінки в тренді восени-2022 (фото)

Додавайте яскраві відтінки в базові образи

Спокійна палітра відходить на задній план. І якщо коричнева помада з 90-х набула нової хвилі популярності, то в одязі цього разу на піку тенденцій більше яскравих кольорів. Для створення актуальних образів модницям потрібно знати, які відтінки зараз найбільш актуальні.

Стиліст Матвій Калугін нагадує, що в моді усі кольори та відтінки. Ви можете носити будь-який, що вам до вподоби. У добірці нижче саме ті відтінки, які виходять у тренди на осінь-зиму, а відповідно, ми бачитимемо їх більше.

Лавовий червоний

Це ніби суміш червоного та бордового. Характерний та пристрасний відтінок, який витримають на собі лише найсміливіші.

Сливовий

Якщо класичний фіолетовий вам не до вподоби, погляньте у бік такого варіанту. Сливовий відтінок виглядає незвично та водночас солідно.

Лаймовий

Не полишає подіумів вже котрий сезон поспіль! Для похмурих осінніх днів це чисте спасіння.

Відтінки жовтого

Барви нашого прапора в тренді! Готуйтеся побачити їх ще більше цієї осені.

Блакитний

Формула поєднання кольорів на осінь — блакитний + жовтий — і ви на хвилі трендів!

Помаранчевий

Транслюватиме життєрадісність, відкритість, емоційність. Цей колір полюбляють творчі особистості, які не хочуть існувати в рамках.

Рожевий "Барбі", або ж флуоресцентна, холодна фуксія

Шикарний відтінок, втім, будьте з ним обережними: він здатен відтягнути усю увагу на себе. Тож доцільно почати з однієї деталі в образі, хоч би як не вабили тотал барбі луки з показів Valentino.

Карамельний відтінок

Ідеально підходить для осені. Особливо виграшно виглядають у ньому вироби зі шкіри та хутра.

Насичений зелений

Без нього нікуди! Вже кілька сезонів поспіль не полишає Олімпу, і, мабуть, в нього відкрилося вже кільканадцяте дихання.

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