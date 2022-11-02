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Модні кольори в одязі: які відтінки в тренді восени-2022 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо кольори та їх відтінки, які в моді восени 2022 року - список Новина оновлена 02 листопада 2022, 07:45
Названо кольори та їх відтінки, які в моді восени 2022 року - список. Фото freepik.com

Додавайте яскраві відтінки в базові образи

Спокійна палітра відходить на задній план. І якщо коричнева помада з 90-х набула нової хвилі популярності, то в одязі цього разу на піку тенденцій більше яскравих кольорів. Для створення актуальних образів модницям потрібно знати, які відтінки зараз найбільш актуальні.

Стиліст Матвій Калугін нагадує, що в моді усі кольори та відтінки. Ви можете носити будь-який, що вам до вподоби. У добірці нижче саме ті відтінки, які виходять у тренди на осінь-зиму, а відповідно, ми бачитимемо їх більше.

Лавовий червоний

Це ніби суміш червоного та бордового. Характерний та пристрасний відтінок, який витримають на собі лише найсміливіші.

Лавовий червоний одяг

Сливовий

Якщо класичний фіолетовий вам не до вподоби, погляньте у бік такого варіанту. Сливовий відтінок виглядає незвично та водночас солідно.

Сливовий одяг

Лаймовий

Не полишає подіумів вже котрий сезон поспіль! Для похмурих осінніх днів це чисте спасіння.

Лаймовий відтінок

Відтінки жовтого

Барви нашого прапора в тренді! Готуйтеся побачити їх ще більше цієї осені.

Відтінки жовтого в одязі

Блакитний

Формула поєднання кольорів на осінь — блакитний + жовтий — і ви на хвилі трендів!

Блакитний одяг

Помаранчевий

Транслюватиме життєрадісність, відкритість, емоційність. Цей колір полюбляють творчі особистості, які не хочуть існувати в рамках.

Помаранчевий одяг

Рожевий "Барбі", або ж флуоресцентна, холодна фуксія

Шикарний відтінок, втім, будьте з ним обережними: він здатен відтягнути усю увагу на себе. Тож доцільно почати з однієї деталі в образі, хоч би як не вабили тотал барбі луки з показів Valentino.

Рожевий Барбі одяг

Карамельний відтінок

Ідеально підходить для осені. Особливо виграшно виглядають у ньому вироби зі шкіри та хутра.

Карамельний відтінок в одязі

Насичений зелений

Без нього нікуди! Вже кілька сезонів поспіль не полишає Олімпу, і, мабуть, в нього відкрилося вже кільканадцяте дихання.

Насичений зелений в одязі

Раніше "Телеграф" писав, які модні аксесуари є актуальними восени 2022 року.

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#Мода #Відтінки #Кольори #Мода 2022