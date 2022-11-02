У тренді – штучна шуба та довгі рукавиці: як стильно утеплитися цієї зими (фото)

Стильні фішки майбутнього сезону

Чим можна урізноманітнити свій образ холодної пори, щоб було і стильно, і тепло?

Стилісти розповіли, як утеплитися цієї зими та назвали головні тренди верхнього одягу та аксесуарів, які будуть актуальні у майбутньому сезоні.

Довгі рукавиці

Це справжній мастхев, який включили до своїх колекцій чи не всі дизайнери.

Широкі штани/джинси

Заправлені в халяву ботильйонів. Виглядає цей прийом дуже свіжо, але є нюанс — може вкорочувати ноги.

Міні та ботфорти

Як носити в холодну пору року: надягаючи разом з ботфортами і верхнім одягом, що прикриває ніжки. Шуби та пальто у довжині міді підійдуть ідеально.

Штучна шуба

Носити екохутро тепло та модно.

Бейсболка

Мастхев сезону. Носити їх узимку-2023 можна і треба.

Светр замість шарфа

Найпростішим утеплювачем стане светр. Носимо зверху на верхньому одязі замість шарфа. Або, як варіант, зав’язуємо на поясі.

Total denim

Джинсова тканина практична та зносостійка, добре вбирає вологу та дихає. При цьому добре захищає від вітру.

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim, і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.