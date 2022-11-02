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У тренді – штучна шуба та довгі рукавиці: як стильно утеплитися цієї зими (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який верхній одяг та аксесуари в моді взимку 2022-2023 Новина оновлена 02 листопада 2022, 10:52
Який верхній одяг та аксесуари в моді взимку 2022-2023. Фото freepik.com

Стильні фішки майбутнього сезону

Чим можна урізноманітнити свій образ холодної пори, щоб було і стильно, і тепло?

Стилісти розповіли, як утеплитися цієї зими та назвали головні тренди верхнього одягу та аксесуарів, які будуть актуальні у майбутньому сезоні.

Довгі рукавиці

Це справжній мастхев, який включили до своїх колекцій чи не всі дизайнери.

Довгі рукавиці

Широкі штани/джинси

Заправлені в халяву ботильйонів. Виглядає цей прийом дуже свіжо, але є нюанс — може вкорочувати ноги.

Широкі штани/джинси

Міні та ботфорти

Як носити в холодну пору року: надягаючи разом з ботфортами і верхнім одягом, що прикриває ніжки. Шуби та пальто у довжині міді підійдуть ідеально.

Міні та ботфорти

Штучна шуба

Носити екохутро тепло та модно.

Штучна шуба

Бейсболка

Мастхев сезону. Носити їх узимку-2023 можна і треба.

Бейсболка

Светр замість шарфа

Найпростішим утеплювачем стане светр. Носимо зверху на верхньому одязі замість шарфа. Або, як варіант, зав’язуємо на поясі.

Светр замість шарфа

Total denim

Джинсова тканина практична та зносостійка, добре вбирає вологу та дихає. При цьому добре захищає від вітру.

Total denim

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim, і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.

Теги:
#Мода #Аксесуари #Тренди #Верхній одяг #Мода 2022