Як вибрати пальто, щоб ідеально "сіло": п’ять простих правил (фото)
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Щоб пальто підкреслювало ваші переваги, важливо врахувати кілька нюансів
У сезоні осінь-зима дизайнери порадували різноманіттям трендів, у тому числі на верхній одяг. Пальто, мабуть, найбільш жіночний, стильний та функціональний варіант для утеплення в холодну пору року. Цього року в тренді багато цікавих фасонів, які впишуться у повсякденні осінні й зимові образи.
При виборі пальта важливо звернути увагу на особливості крою та склад тканини. Верхній одяг може підкреслювати ваші переваги і не бути надто громіздким. Як вибрати пальто, щоб воно ідеально "сіло" по фігурі, розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio в Instagram.
П’ять правил, які допоможуть знайти те саме пальто на осінь і зиму:
- Пальто-халат підходить дівчатам з активними стегнами і з типом фігури "пісочний годинник".
- Пряме пальто чоловічого крою ідеально підійде володаркам активних плечей.
- Двобортне пальто краще уникати власницям активного живота, бо за рахунок двох рядів гудзиків така модель візуально розширює талію.
- Однобортне пальто підходить усім типам фігури, але якщо пальто має кишені на рівні стегон, така модель не пасуватиме володаркам активних стегон.
- Пальто зі спущеною лінією плеча, а також моделі з гіперболізованими плечима чи погонами допоможуть скоригувати активні стегна. У той час як дівчатам з активними плечима краще уникати таких фасонів.
Також стилісти зазначили, що рекомендується вибирати моделі з високим відсотком вовни чи кашеміру. Пальто з таким складом зігріє в холодну пору і, при правильному догляді, довго виглядатиме як нове. Крім того, у фешнблозі радять обирати моделі з підкладкою, щоб пальто тримало тепло та зігрівало восени й взимку. Але краще уникати підкладки з поліестру, адже така річ точно не врятує від холоду.
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