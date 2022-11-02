Як вибрати пальто, щоб ідеально "сіло": п’ять простих правил (фото)

Щоб пальто підкреслювало ваші переваги, важливо врахувати кілька нюансів

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували різноманіттям трендів, у тому числі на верхній одяг. Пальто, мабуть, найбільш жіночний, стильний та функціональний варіант для утеплення в холодну пору року. Цього року в тренді багато цікавих фасонів, які впишуться у повсякденні осінні й зимові образи.

При виборі пальта важливо звернути увагу на особливості крою та склад тканини. Верхній одяг може підкреслювати ваші переваги і не бути надто громіздким. Як вибрати пальто, щоб воно ідеально "сіло" по фігурі, розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio в Instagram.

П’ять правил, які допоможуть знайти те саме пальто на осінь і зиму:

Пальто-халат підходить дівчатам з активними стегнами і з типом фігури "пісочний годинник".

Пряме пальто чоловічого крою ідеально підійде володаркам активних плечей.

Двобортне пальто краще уникати власницям активного живота, бо за рахунок двох рядів гудзиків така модель візуально розширює талію.

Однобортне пальто підходить усім типам фігури, але якщо пальто має кишені на рівні стегон, така модель не пасуватиме володаркам активних стегон.

Пальто зі спущеною лінією плеча, а також моделі з гіперболізованими плечима чи погонами допоможуть скоригувати активні стегна. У той час як дівчатам з активними плечима краще уникати таких фасонів.

Також стилісти зазначили, що рекомендується вибирати моделі з високим відсотком вовни чи кашеміру. Пальто з таким складом зігріє в холодну пору і, при правильному догляді, довго виглядатиме як нове. Крім того, у фешнблозі радять обирати моделі з підкладкою, щоб пальто тримало тепло та зігрівало восени й взимку. Але краще уникати підкладки з поліестру, адже така річ точно не врятує від холоду.

Не бійтеся підкреслювати талію

Трендова довжина максі

Двобортне пальто — один із класичних фасонів

Пальто може бути яскравим та акцентним

При виборі пальта враховуйте особливості фігури

Фактурне пальто — гарний вибір

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