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Як вибрати пальто, щоб ідеально "сіло": п’ять простих правил (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пальто – незамінний елемент гардеробу у холодний період
Пальто – незамінний елемент гардеробу у холодний період. Фото pinterest.ru

Щоб пальто підкреслювало ваші переваги, важливо врахувати кілька нюансів

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували різноманіттям трендів, у тому числі на верхній одяг. Пальто, мабуть, найбільш жіночний, стильний та функціональний варіант для утеплення в холодну пору року. Цього року в тренді багато цікавих фасонів, які впишуться у повсякденні осінні й зимові образи.

При виборі пальта важливо звернути увагу на особливості крою та склад тканини. Верхній одяг може підкреслювати ваші переваги і не бути надто громіздким. Як вибрати пальто, щоб воно ідеально "сіло" по фігурі, розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio в Instagram.

П’ять правил, які допоможуть знайти те саме пальто на осінь і зиму:

  • Пальто-халат підходить дівчатам з активними стегнами і з типом фігури "пісочний годинник".
  • Пряме пальто чоловічого крою ідеально підійде володаркам активних плечей.
  • Двобортне пальто краще уникати власницям активного живота, бо за рахунок двох рядів гудзиків така модель візуально розширює талію.
  • Однобортне пальто підходить усім типам фігури, але якщо пальто має кишені на рівні стегон, така модель не пасуватиме володаркам активних стегон.
  • Пальто зі спущеною лінією плеча, а також моделі з гіперболізованими плечима чи погонами допоможуть скоригувати активні стегна. У той час як дівчатам з активними плечима краще уникати таких фасонів.

Також стилісти зазначили, що рекомендується вибирати моделі з високим відсотком вовни чи кашеміру. Пальто з таким складом зігріє в холодну пору і, при правильному догляді, довго виглядатиме як нове. Крім того, у фешнблозі радять обирати моделі з підкладкою, щоб пальто тримало тепло та зігрівало восени й взимку. Але краще уникати підкладки з поліестру, адже така річ точно не врятує від холоду.

Образ із пальто сірого кольору
Не бійтеся підкреслювати талію
Образ з пальто довжини максі
Трендова довжина максі
Образ із двобортним пальто
Двобортне пальто — один із класичних фасонів
Образ із пальто жовтого кольору
Пальто може бути яскравим та акцентним
Образ з пальто рожевого кольору
При виборі пальта враховуйте особливості фігури
Образ із пальто чорного кольору
Фактурне пальто — гарний вибір
Образ із пальто з принтом
Принт теж у моді
Образ із пальто з масивними плечима
Масивні плечі — тренд сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, яке осіннє взуття ніколи не вийде з моди. А також ми писали про трендові моделі взуття на зиму.

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#Мода #Пальто