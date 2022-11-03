З чим не можна носити пуховик: непоєднувані комбінації з "низами", які роблять образ дивним (фото)

Взимку без пуховика нікуди. Дізнайтеся, як стилізувати верх з низами

Довге пальто чи теплий пуховик – це вирішення всіх проблем! Здається, що так і є: надів і не треба морочитися, довжина все закриє і не важливо, який у тебе при цьому низ. Класно? Так, але й не так!

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, що не так в образах з пуховиком/довгим пальто з укороченими штанами та іншими низами, а також, як краще стилізувати зимовий образ.

Штани

Якщо у вас штани не скінні, не звужені, то вони так і залишаться незатребуваними в холодну пору, тому що навіть з довгим пуховиком виглядають такі штани дуже дивно. А якщо штани широкі та ще й укорочені, то зовсім біда.

Враховуючи те, що широкі штани стали дуже актуальними та популярними, варто продумувати з чим їх носити восени-взимку. Головні правила:

Чим ширші штани, тим коротшим має бути не тільки верхній одяг, але й будь-який верх.

Якщо штани при цьому ще й укорочені, то варто продумати і взуття, щоб воно було в колір штанів і його халява заходила під штани. Там нам потрібний єдиний масив, а не дроблення об'ємів.

Якої довжини може бути куртка, якщо ваші штани широкі:

До талії. Найкласніший варіант, але й непрактичний, бо холодно.

Найкласніший варіант, але й непрактичний, бо холодно. До кісточок на стегні. Оптимальний, так як в такому випадку і "п’ята точка" прикрита, що дуже важливо взимку, і довгі ноги.

До паху. Найтепліший варіант, але й найневигідніший з погляду пропорцій, оскільки тулуб стає довшим, а ноги коротшими.

Ситуацію трохи виправить підбор. Це не обов’язково шпильки, які не актуальні, а скоріше широкий, стійкий підбор. І штани повинні його закривати, інакше, всі зусилля нанівець.

Спідниці

Якщо ви довгий одяг носите зі спідницею, то там ключове значення набуває взуття. Краще, якщо це будуть високі сучасні чоботи або черевики, щоб халява закривалася верхнім одягом.

З поясом

Якщо ваш пуховик з поясом, а низ виглядає, як розкльошена спідниця, то ніякі широкі штани тут не підійдуть, тільки вузькі або прямі по нозі, інакше важкий низ вам забезпечений. Каблук буде не тільки бажаним, скільки обов’язковим.

Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах з пуховика. Досвідчені господині усувають подібну проблему простим способом.