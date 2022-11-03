Рус

Які пуховики та куртки в моді цієї зими: названо головні тренди (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1867
Модні куртки та пуховики зима 2022-2023 — головні тенденції Новина оновлена 03 листопада 2022, 12:53
Модні куртки та пуховики зима 2022-2023 — головні тенденції. Фото pix-feed.com

У моді як класичні, так і нові трендові варіанти

Пуховики не йдуть у забуття, а лише удосконалюються у своїх моделях. Однак варто враховувати, що до пуховиків не всі "низи" підходитимуть за стилем, а деякі навіть робитимуть зимові образи дивними.

Стилісти відзначають, що актуальні на сьогодні моделі пуховиків, як базові, класичні, так і свіжіші, трендові варіанти.

Глобально зараз у тренді комфорт, а це означає, що об’ємні моделі будуть актуальними ще довго. Робимо ставку на практичність та зручність.

об’ємні моделі пуховиків

Для тих, хто хоче додати нотку жіночності — приталюємо пуховик поясом, роблячи акцент на талії.

пуховик із поясом

Укорочені, об’ємні, стьобані куртки — ще одна тенденція сезону.

Укорочені, об’ємні, стьобані куртки

Що стосується кольорів – тренд на яскраві, насичені відтінки.

яскравий пуховик

Для тих, кому складно підібрати до верхнього одягу шарф, шапку та інші аксесуари, варто вибирати нейтральний колір пуховика, сірий, білий або чорний. Вони поєднуються з будь-якими іншими відтінками.

сірий, білий або чорний пуховик

Шанувальникам класики можна придивитися до нейтральної бежево-коричневої палітри.

бежевий пуховик

Довгий пуховик — не тільки актуальний, але й теплий і практичний вид верхнього одягу.

Довгий пуховик

Пуховик-ковдра не втрачає своїх модних позицій — такий укутає вас і зігріє цілком і повністю. Потрібно знати, що в ідеального пуховика воріт надійно закриває вас.

Пуховик-ковдра

Принтований пуховик — не довгостроковий, але дуже яскравий тренд сезону. Актуальні і анімалістичні, і квіткові, і абстрактні принти.

Принтований пуховик

Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах з пуховика. Досвідчені господині усувають подібну проблему у простий спосіб.

Теги:
#Мода #Куртки #Тренди #Пуховики #Мода 2022