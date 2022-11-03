Які пуховики та куртки в моді цієї зими: названо головні тренди (фото)

У моді як класичні, так і нові трендові варіанти

Пуховики не йдуть у забуття, а лише удосконалюються у своїх моделях. Однак варто враховувати, що до пуховиків не всі "низи" підходитимуть за стилем, а деякі навіть робитимуть зимові образи дивними.

Стилісти відзначають, що актуальні на сьогодні моделі пуховиків, як базові, класичні, так і свіжіші, трендові варіанти.

Глобально зараз у тренді комфорт, а це означає, що об’ємні моделі будуть актуальними ще довго. Робимо ставку на практичність та зручність.

Для тих, хто хоче додати нотку жіночності — приталюємо пуховик поясом, роблячи акцент на талії.

Укорочені, об’ємні, стьобані куртки — ще одна тенденція сезону.

Що стосується кольорів – тренд на яскраві, насичені відтінки.

Для тих, кому складно підібрати до верхнього одягу шарф, шапку та інші аксесуари, варто вибирати нейтральний колір пуховика, сірий, білий або чорний. Вони поєднуються з будь-якими іншими відтінками.

Шанувальникам класики можна придивитися до нейтральної бежево-коричневої палітри.

Довгий пуховик — не тільки актуальний, але й теплий і практичний вид верхнього одягу.

Пуховик-ковдра не втрачає своїх модних позицій — такий укутає вас і зігріє цілком і повністю. Потрібно знати, що в ідеального пуховика воріт надійно закриває вас.

Принтований пуховик — не довгостроковий, але дуже яскравий тренд сезону. Актуальні і анімалістичні, і квіткові, і абстрактні принти.

Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах з пуховика. Досвідчені господині усувають подібну проблему у простий спосіб.