Який пуховик вибрати на зиму, щоб виглядати чудово: найтрендовіші моделі 2023 року (фото)

У сезоні зима 2022\2023 багато різних моделей, які порадують навіть найвибірковіших модниць.

Пуховик — це універсальний верхній одяг на холодний сезон, який має бути в гардеробі у кожної модниці. Така куртка допоможе почуватися максимально комфортно на вулиці за мінусової температури. Пуховики дуже зручні і практичні, а також можна підібрати дуже стильні моделі. Раніше ми розповідали про важливі "правила", яких варто дотримуватися при виборі пуховика.

Стилісти виділяють п’ять "основних" трендових моделей теплих пуховиків на зиму, повідомляє портал "Так просто". Серед найпопулярніших фасонів – оверсайз, стьобані та дуті куртки, а також пуховики-ковдри. Детальніше про ці моделі читайте далі.

Модні пуховики на зиму 2022-2023:

Оверсайз — стиль, який не сходить з модно п’єдесталу ось уже кілька сезонів. Така куртка дуже зручна і поєднується практично з чим завгодно.

Пуховик з поясом – стильний та витончений варіант, який підкреслить вашу талію. З такою курткою можна створити елегантний образ. Поєднується з сукнями та зимовими спідницями.

Стьобаний пуховик — ідеальний варіант як на зиму, так і на осінь, і швидше за все і на весну 2023 року. Можна знайти як більш елегантні моделі, так і спортивніші.

Дуті куртки – найпопулярніші моделі у короткому варіанті. Добре поєднуються з довгими теплими сукнями. Якщо зупинилися на цьому варіанті, варто вибирати світлі однотонні моделі.

Пуховик-ковдра — варіант для тих, хто не хоче мерзнути в зимові дні. Загортає з голови до ніг. Куртка поєднується із чим завгодно.

Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах з пуховика. Досвідчені господині усувають подібну проблему у простий спосіб.