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Уггі, жокейські чоботи та волохатість: топ-8 трендових пар взуття, які ідеально підходять для осінньо-зимового сезону (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Взуття — важлива частина образу Новина оновлена 04 листопада 2022, 12:28
Взуття — важлива частина образу. Фото marieclaire.ru

Осіннє та зимове взуття повинне бути не тільки теплим, а й красивим

При формуванні гардеробу на осінньо-зимовий період важливо приділити увагу не тільки верхньому одягу, хоча цього сезону в тренді маса фасонів стильних і зручних пуховиків. Також варто подумати про взуття, в ідеалі потрібно мати кілька пар на випадок різної погоди.

Про те, яке взуття в тренді сезону осінь-зима 2022-2023 розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio в Instagram. Взуття на осінньо-зимовий час має бути не тільки зручним і практичним, а й актуальним, будь це чоботи, черевики, кросівки чи уггі.

Цього року в моді багато цікавих фасонів, як більш звичних і базових, так і ультратрендових. Отже, свою пару може знайти кожна дівчина незалежно від того, який стиль одягу їй близький.

Яке взуття в моді восени та взимку 2022-2023:

  • волохата взуття – трендова фактура цього сезону
  • ковбойки – досить універсальний варіант
  • челсі — вже можна вважати базовими
  • чоботи — дуже стильний вибір
  • короткі уггі – теплі, зручні та актуальні
  • сріблясте взуття – металік дуже модний цієї осені та зими
  • кросівки – для тих, хто понад усе цінує зручність
  • клоги – трендова модель для холодного періоду року
Мохнате взуття
Останній тренд
Жокейські чоботи
Стильна модель
Сріблясті чоботи
Блиск у тренді
Ковбойки
Базове взуття на осінь
Челсі черевики
Функціональна пара взуття для холодної погоди
Уггі короткі
Уггі теж у моді
Кросівки
Без кросівок не обійтися будь-якої пори року
Клоги
Незвичайний варіант на більш теплий час

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта в моді цієї осені та як підібрати фасон, щоб він пыдкреслював фігуру і приховував недоліки. А також ми писали, як стилізувати шарф під будь-який образ цього сезону, щоб виглядати стильно.

Теги:
#Взуття #Тренди