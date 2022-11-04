Уггі, жокейські чоботи та волохатість: топ-8 трендових пар взуття, які ідеально підходять для осінньо-зимового сезону (фото)

Осіннє та зимове взуття повинне бути не тільки теплим, а й красивим

При формуванні гардеробу на осінньо-зимовий період важливо приділити увагу не тільки верхньому одягу, хоча цього сезону в тренді маса фасонів стильних і зручних пуховиків. Також варто подумати про взуття, в ідеалі потрібно мати кілька пар на випадок різної погоди.

Про те, яке взуття в тренді сезону осінь-зима 2022-2023 розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio в Instagram. Взуття на осінньо-зимовий час має бути не тільки зручним і практичним, а й актуальним, будь це чоботи, черевики, кросівки чи уггі.

Цього року в моді багато цікавих фасонів, як більш звичних і базових, так і ультратрендових. Отже, свою пару може знайти кожна дівчина незалежно від того, який стиль одягу їй близький.

Яке взуття в моді восени та взимку 2022-2023:

волохата взуття – трендова фактура цього сезону

ковбойки – досить універсальний варіант

челсі — вже можна вважати базовими

чоботи — дуже стильний вибір

короткі уггі – теплі, зручні та актуальні

сріблясте взуття – металік дуже модний цієї осені та зими

кросівки – для тих, хто понад усе цінує зручність

клоги – трендова модель для холодного періоду року

Останній тренд

Стильна модель

Блиск у тренді

Базове взуття на осінь

Функціональна пара взуття для холодної погоди

Уггі теж у моді

Без кросівок не обійтися будь-якої пори року

Незвичайний варіант на більш теплий час

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта в моді цієї осені та як підібрати фасон, щоб він пыдкреслював фігуру і приховував недоліки. А також ми писали, як стилізувати шарф під будь-який образ цього сезону, щоб виглядати стильно.