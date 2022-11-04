Без бретелей та зі стразами: стиліст розповіла, які сукні будуть у тренді взимку (фото)
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У зимовий час будуть актуальні 9 трендів цього предмету гардероба
Ще трохи і осінь 2022 року підійде до свого завершення. Дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку.
Стиліст Катерина виділила найголовніші з них. Актуальними будуть сукні з прозорими вставками, без бретелей, у довжину максі, з паєтками та зі стразами, а також інші тренди.
Прозорість повна чи часткова (вставки)
Довжина максі
Відсутність бретелей
Кейп
Сукня поверх штанів/спідниці
Паєтки, металік, стрази
Рваності
"Активна фактура" (шкіра/хутро/твід тощо)
Денім
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