Без бретелей та зі стразами: стиліст розповіла, які сукні будуть у тренді взимку (фото)

У зимовий час будуть актуальні 9 трендів цього предмету гардероба

Ще трохи і осінь 2022 року підійде до свого завершення. Дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку.

Стиліст Катерина виділила найголовніші з них. Актуальними будуть сукні з прозорими вставками, без бретелей, у довжину максі, з паєтками та зі стразами, а також інші тренди.

Прозорість повна чи часткова (вставки)

Довжина максі

Відсутність бретелей

Кейп

Сукня поверх штанів/спідниці

Паєтки, металік, стрази

Рваності

"Активна фактура" (шкіра/хутро/твід тощо)

Денім

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.