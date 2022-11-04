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Без бретелей та зі стразами: стиліст розповіла, які сукні будуть у тренді взимку (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо тренди суконь взимку 2022-2023 Новина оновлена 04 листопада 2022, 16:55
Названо тренди суконь взимку 2022-2023. Фото vivatop.com.ua

У зимовий час будуть актуальні 9 трендів цього предмету гардероба

Ще трохи і осінь 2022 року підійде до свого завершення. Дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку.

Стиліст Катерина виділила найголовніші з них. Актуальними будуть сукні з прозорими вставками, без бретелей, у довжину максі, з паєтками та зі стразами, а також інші тренди.

Прозорість повна чи часткова (вставки)

прозорі сукні

Довжина максі

сукня максі

Відсутність бретелей

сукня без бретелей

Кейп

сукні кейп

Сукня поверх штанів/спідниці

Сукня поверх штанів/спідниці

Паєтки, металік, стрази

сукня Паєтки, металік, стрази

Рваності

сукні з рваностями дірками

"Активна фактура" (шкіра/хутро/твід тощо)

сукні хутряні шкіряні твідові

Денім

денім сукні

Раніше стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, з чим носити джинси, щоб бути стильною у новому сезоні.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди #Мода 2022