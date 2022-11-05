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Головні убори для дівчат у 2022: яким трендам надати перевагу в магазині (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Трендові шапки 2022-2023 Новина оновлена 05 листопада 2022, 18:16
Трендові шапки 2022-2023. Фото today.ua

Названо чотири найпопулярніші моделі головного убору осіннього і зимового сезонів

На українських вулицях холоднішає, тому незабаром буде час одягати шапки. Є чотири моделі головного убору, які не втратили актуальності цієї осені і продовжать бути у тренді майбутньої зими.

Задумайтесь над тим, щоб урізноманітнити свій гардероб новою цікавинкою. Наприклад, панамою, беретом, капором чи бейсболкою. Про це пишуть у блозі про моду enso.lviv в Інстаграмі.

Панама

  • штучне хутро
  • екошкіра
  • анімалістичний принт
Панама

Берет

  • екошкіра
  • фетрові, яскравих кольорів
Берет

Капор

  • в'язані
  • яскраві
  • базові
Капор

Бейсболка

  • базові
  • яскраві
  • вельветові
  • з надписами
Бейсболка

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.

Теги:
#Мода #Шапки #Головні убори #Мода 2022