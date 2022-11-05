Головні убори для дівчат у 2022: яким трендам надати перевагу в магазині (фото)

Названо чотири найпопулярніші моделі головного убору осіннього і зимового сезонів

На українських вулицях холоднішає, тому незабаром буде час одягати шапки. Є чотири моделі головного убору, які не втратили актуальності цієї осені і продовжать бути у тренді майбутньої зими.

Задумайтесь над тим, щоб урізноманітнити свій гардероб новою цікавинкою. Наприклад, панамою, беретом, капором чи бейсболкою. Про це пишуть у блозі про моду enso.lviv в Інстаграмі.

Панама

штучне хутро

екошкіра

анімалістичний принт

Берет

екошкіра

фетрові, яскравих кольорів

Капор

в'язані

яскраві

базові

Бейсболка

базові

яскраві

вельветові

з надписами

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.