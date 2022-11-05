Головні убори для дівчат у 2022: яким трендам надати перевагу в магазині (фото)
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Названо чотири найпопулярніші моделі головного убору осіннього і зимового сезонів
На українських вулицях холоднішає, тому незабаром буде час одягати шапки. Є чотири моделі головного убору, які не втратили актуальності цієї осені і продовжать бути у тренді майбутньої зими.
Задумайтесь над тим, щоб урізноманітнити свій гардероб новою цікавинкою. Наприклад, панамою, беретом, капором чи бейсболкою. Про це пишуть у блозі про моду enso.lviv в Інстаграмі.
Панама
- штучне хутро
- екошкіра
- анімалістичний принт
Берет
- екошкіра
- фетрові, яскравих кольорів
Капор
- в'язані
- яскраві
- базові
Бейсболка
- базові
- яскраві
- вельветові
- з надписами
Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.