Як поєднати кольори в образі, щоб вийшов крутий результат: поради стиліста (фото)

Такі поєднання дуже гармонійні та приємні для ока

Восени як ніколи хочеться комфорту та тепла, приємних тканин та затишних фактур. А фарби навколо так і надихають злитися з цією гаммою барв. Але як поєднати декілька кольорів в одному образі, щоб вийшов крутий результат?

Це питання одне з постійних. Ще не кажучи про велику кількість міфів по типу "коричневий та сірий разом не можна", відмічає стиліст Ольга Літвінова.

Експерт розповіла про декілька важливих моментів по роботі з кольорами. Найпростіший — додавати колір поступово в монохромних образах в якості аксесуарів, або робити його одним акцентом в чорно-білих луках. Другий: обрати кольори хоча б з однією спільною характеристикою з трьох. Це:

Температура.

Насиченість.

Світлота.

Усі кольори однаково насичені, але мають різну світлоту

У всіх кольорів одна "температура"

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