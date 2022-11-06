Як поєднати кольори в образі, щоб вийшов крутий результат: поради стиліста (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 871
Такі поєднання дуже гармонійні та приємні для ока
Восени як ніколи хочеться комфорту та тепла, приємних тканин та затишних фактур. А фарби навколо так і надихають злитися з цією гаммою барв. Але як поєднати декілька кольорів в одному образі, щоб вийшов крутий результат?
Це питання одне з постійних. Ще не кажучи про велику кількість міфів по типу "коричневий та сірий разом не можна", відмічає стиліст Ольга Літвінова.
Експерт розповіла про декілька важливих моментів по роботі з кольорами. Найпростіший — додавати колір поступово в монохромних образах в якості аксесуарів, або робити його одним акцентом в чорно-білих луках. Другий: обрати кольори хоча б з однією спільною характеристикою з трьох. Це:
- Температура.
- Насиченість.
- Світлота.
Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.