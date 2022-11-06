Головний убір та верхній одяг: як їх поєднувати, щоб виглядати стильно цієї зими (фото)

Є кілька варіантів стильних комбінацій щодо головних уборів та верхнього одягу

У холодну пору року потрібно подумати про утеплення, але так, щоб ви виглядали стильно, а не були схожі на "капусту". Тому так важливо підібрати актуальний головний убір до того чи іншого верхнього одягу.

Поєднання верхнього одягу та головних уборів викликає найбільше питань в осінньо-зимовий період, пише український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram. Він розповідає, як же підібрати шапку, берет чи кепку до куртки, пальта чи шуби у холодний період.

За словами стиліста, часи, коли ми носили лише бере під пальто та в’язані шапки під пуховик, давно минули. Під той самий тип верхнього одягу можна підібрати максимально різні і полярні за стилем головні убори, підкреслює Калугін. Та так, щоб було не лише гарно, а й тепло!

Серед перевірених, але не нудних варіацій виявились:

Пуховик у спортивному стилі доповнюйте панамою, кепкою, капором, вушанкою, балаклавою, шапкою-біні, шапкою з помпоном.

Під елегантніший фасон пуховика підійдуть капор, кепі, кепка, шапка-біні, вушанка, балаклава, хустка.

Структуроване елегантне пальто поєднується з хусткою, кепі, капелюхом, капором, кепкою, кашеміровою шапкою.

Пальто оверсайз розслабленого крою найкраще одягнути з балаклавою, кепкою, капелюхом, кепі, капором і шапкою-біні.

Дублянка відмінно комбінується з такими головними уборами: кепі, капор, хустка, шапка-біні, балаклава, кашемірова шапка та кепка.

Разом із шубою вибирайте шапку-біні, хустку, балаклаву, капор, кашемірову шапку, вушанку та кепі.

Бомбер ідеально міксується з вушанкою, шапкою-біні, кепкою, капором, балаклавою.

Під пуховик підійде не лише шапка

Звертайте увагу на крій

З дублянкою поєднуються багато головних уборів

З пальто можна одягнути як капелюх, так і капор

Багато залежить і від фасону верхнього одягу

З шубою надягайте як вушанку, так і хустку

Ультрамодний бомбер комбінується і з капором, і з кепкою

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.