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Головний убір та верхній одяг: як їх поєднувати, щоб виглядати стильно цієї зими (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Підібрати берет під пальто іноді буває непросто Новина оновлена 06 листопада 2022, 13:01
Підібрати берет під пальто іноді буває непросто. Фото pinterest.com

Є кілька варіантів стильних комбінацій щодо головних уборів та верхнього одягу

У холодну пору року потрібно подумати про утеплення, але так, щоб ви виглядали стильно, а не були схожі на "капусту". Тому так важливо підібрати актуальний головний убір до того чи іншого верхнього одягу.

Поєднання верхнього одягу та головних уборів викликає найбільше питань в осінньо-зимовий період, пише український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram. Він розповідає, як же підібрати шапку, берет чи кепку до куртки, пальта чи шуби у холодний період.

За словами стиліста, часи, коли ми носили лише бере під пальто та в’язані шапки під пуховик, давно минули. Під той самий тип верхнього одягу можна підібрати максимально різні і полярні за стилем головні убори, підкреслює Калугін. Та так, щоб було не лише гарно, а й тепло!

Серед перевірених, але не нудних варіацій виявились:

  • Пуховик у спортивному стилі доповнюйте панамою, кепкою, капором, вушанкою, балаклавою, шапкою-біні, шапкою з помпоном.
  • Під елегантніший фасон пуховика підійдуть капор, кепі, кепка, шапка-біні, вушанка, балаклава, хустка.
  • Структуроване елегантне пальто поєднується з хусткою, кепі, капелюхом, капором, кепкою, кашеміровою шапкою.
  • Пальто оверсайз розслабленого крою найкраще одягнути з балаклавою, кепкою, капелюхом, кепі, капором і шапкою-біні.
  • Дублянка відмінно комбінується з такими головними уборами: кепі, капор, хустка, шапка-біні, балаклава, кашемірова шапка та кепка.
  • Разом із шубою вибирайте шапку-біні, хустку, балаклаву, капор, кашемірову шапку, вушанку та кепі.
  • Бомбер ідеально міксується з вушанкою, шапкою-біні, кепкою, капором, балаклавою.
Головний убір під пуховик
Під пуховик підійде не лише шапка
Головний убір під пуховик
Звертайте увагу на крій
Головний убір під дублянку
З дублянкою поєднуються багато головних уборів
Головний убір під пальто
З пальто можна одягнути як капелюх, так і капор
Головний убір під пальто
Багато залежить і від фасону верхнього одягу
Головний убір під шубу
З шубою надягайте як вушанку, так і хустку
Головний убір під бомбер
Ультрамодний бомбер комбінується і з капором, і з кепкою

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.

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#Мода #Стиль