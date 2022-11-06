Модний тренд 2022-2023: з чим носити корсет, щоб виглядати надзвичайно цього сезону (фото)

Цей предмет гардероба ідеально підходить під піджак і до штанів-палаццо

Корсети входять до переліку найстильніших трендів осіннього сезону-2022.

Звісно, вибираючи собі такий предмет гардероба, варто відразу уявити, з якими речами образ з корсетом буде виглядати на всі 100. В блозі про моду і стиль _monkey_fashion_ в Інстаграмі розповіли, як носити тренд цього сезону, щоб ваші луки були неперевершені кожного дня.

Корсет + піджак/костюм

Корсет + сорочка

Корсет + палаццо

Корсет + сукня

Корсетна сукня

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, "нарядні" кофточки, блузи в обліпку та інші неактуальні тренди.