Якщо звичайна водолазка набридла: топ-8 стильних речей-топів без яких не обійтися в холодний сезон (фото)

З такими речами можна створити трендовий лук навіть у найхолоднішу погоду

Дизайнери порадували різноманітністю трендів на осінньо-зимовий період цього року. Є безліч варіантів стильно утеплитися, у тому числі й щодо верхньої частини образу. Крім традиційних водолазок та светрів є ще кілька красивих варіантів для зими й осені.

Про найтрендовіші речі-топи пише стилістка Інна у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, низів у нас у всіх багато, і одвічна проблема, що підібрати для верху. В ідеалі потрібно мати три верхи на один низ, радить модна експертка.

У топ-8 актуальних і стильних речей-топів на осінньо-зимовий сезон входять:

Лонгслів. У холодний період замінює футболку.

У холодний період замінює футболку. Водолазка. Носимо як окремий елемент чи поєднуємо з іншими плечовими виробами.

Носимо як окремий елемент чи поєднуємо з іншими плечовими виробами. Боді або схожий топ для родзинки в образі. Рекомендується носити так, щоб виднілися вирізи, або навипуск.

для родзинки в образі. Рекомендується носити так, щоб виднілися вирізи, або навипуск. Оверсайз — для цікавих багатошарових образів.

— для цікавих багатошарових образів. Прозорий топ підійде для ефектних виходів.

підійде для ефектних виходів. Кардиган — вільного крою або приталений.

— вільного крою або приталений. Об’ємний светр – маст хев.

– маст хев. Худі чи світшот – для стильних міксів.

Обов’язкова річ для осінньо-зимової доби

Тепла альтернатива футболці

Вишукана річ

Сорочка потрібна будь-якої пори року

Образи з акцентом на верх

Ще одна тепла і стильна річ

Светр має бути об’ємним і затишним

Нотка спорту не зашкодить

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї осені та зими, кількість моделей приємно вражає. А також ми писали, як вибрати не тільки практичний, а й стильний верхній одяг.