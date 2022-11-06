Якщо звичайна водолазка набридла: топ-8 стильних речей-топів без яких не обійтися в холодний сезон (фото)
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З такими речами можна створити трендовий лук навіть у найхолоднішу погоду
Дизайнери порадували різноманітністю трендів на осінньо-зимовий період цього року. Є безліч варіантів стильно утеплитися, у тому числі й щодо верхньої частини образу. Крім традиційних водолазок та светрів є ще кілька красивих варіантів для зими й осені.
Про найтрендовіші речі-топи пише стилістка Інна у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, низів у нас у всіх багато, і одвічна проблема, що підібрати для верху. В ідеалі потрібно мати три верхи на один низ, радить модна експертка.
У топ-8 актуальних і стильних речей-топів на осінньо-зимовий сезон входять:
- Лонгслів. У холодний період замінює футболку.
- Водолазка. Носимо як окремий елемент чи поєднуємо з іншими плечовими виробами.
- Боді або схожий топ для родзинки в образі. Рекомендується носити так, щоб виднілися вирізи, або навипуск.
- Оверсайз — для цікавих багатошарових образів.
- Прозорий топ підійде для ефектних виходів.
- Кардиган — вільного крою або приталений.
- Об’ємний светр – маст хев.
- Худі чи світшот – для стильних міксів.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї осені та зими, кількість моделей приємно вражає. А також ми писали, як вибрати не тільки практичний, а й стильний верхній одяг.