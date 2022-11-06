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Якщо звичайна водолазка набридла: топ-8 стильних речей-топів без яких не обійтися в холодний сезон (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Об’ємний светр повинен бути у кожної Новина оновлена 06 листопада 2022, 20:07
Об’ємний светр повинен бути у кожної. Фото pinterest.com

З такими речами можна створити трендовий лук навіть у найхолоднішу погоду

Дизайнери порадували різноманітністю трендів на осінньо-зимовий період цього року. Є безліч варіантів стильно утеплитися, у тому числі й щодо верхньої частини образу. Крім традиційних водолазок та светрів є ще кілька красивих варіантів для зими й осені.

Про найтрендовіші речі-топи пише стилістка Інна у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, низів у нас у всіх багато, і одвічна проблема, що підібрати для верху. В ідеалі потрібно мати три верхи на один низ, радить модна експертка.

У топ-8 актуальних і стильних речей-топів на осінньо-зимовий сезон входять:

  • Лонгслів. У холодний період замінює футболку.
  • Водолазка. Носимо як окремий елемент чи поєднуємо з іншими плечовими виробами.
  • Боді або схожий топ для родзинки в образі. Рекомендується носити так, щоб виднілися вирізи, або навипуск.
  • Оверсайз — для цікавих багатошарових образів.
  • Прозорий топ підійде для ефектних виходів.
  • Кардиган — вільного крою або приталений.
  • Об’ємний светр – маст хев.
  • Худі чи світшот – для стильних міксів.
Образи із водолазками
Обов’язкова річ для осінньо-зимової доби
Образи з лонгслівом
Тепла альтернатива футболці
Образи із прозорими топами
Вишукана річ
Образи з сорочками
Сорочка потрібна будь-якої пори року
Образи з боді
Образи з акцентом на верх
Образи з кардиганами
Ще одна тепла і стильна річ
Образи зі светрами
Светр має бути об’ємним і затишним
Образи зі світшотами
Нотка спорту не зашкодить

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді цієї осені та зими, кількість моделей приємно вражає. А також ми писали, як вибрати не тільки практичний, а й стильний верхній одяг.

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#Мода #Стиль